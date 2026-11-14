Mihai Stoica, la Dinamo sau Rapid după despărțirea de FCSB?! Răspunsul conducătorului

Pauza dedicată echipelor naționale nu este una liniștită pentru FCSB. În tabăra roș-albastră s-au produs mai multe schimbări, iar cea mai importantă este, fără doar și poate, demisia lui Mihai Stoica din conducerea clubului.

Mihai Stoica, la Dinamo sau Rapid după despărțirea de FCSB

„MM” are o experiență vastă la nivelul SuperLigii, fiind unul dintre cei mai titrați conducători din istoria fotbalului autohton, acesta cucerind trofee atât la FCSB, cât și la Unirea Urziceni.

Fiind în prezent fără angajament, Mihai Stoica a decis să ia o pauză de la fotbal, dorind să se axeze pe rolul de analist la diverse posturi TV.

Aflat în direct, conducătorul a fost întrebat dacă ar putea lucra vreodată la rivalele Dinamo și Rapid. Mihai Stoica a refuzat imediat această variantă. Totuși, „MM” a recunoscut că, în ciuda concurenței din SuperLiga, are prieteni buni din taberele adversare.

„N-o zice pe aia la Rapid, că e urâtă. Cine să vrea? Astea sunt aşa. Nu se pune problema. Scenarii, dar nu de astea, că sunt jignitoare şi la adresa mea, şi la adresa Rapidului. Nu există Dinamo, Rapid, nu există. Eu am fost prea suporter la început când m-am certat cu toată lumea. Culmea e că am prieteni foarte buni rapidişti şi dinamovişti, asta e culmea, chiar dacă ne-am contrat.

Omul pe care-l consider cel mai apropiat din lumea fotbalului e Cristi Borcea. Suntem prieteni, o chestie extraordinară, dar asta e realitatea. Dintre jucătorii avuţi... Mai mult decât jucător a fost, prieten, Vasile Maftei. Nimeni de acolo nu m-ar vrea şi nici eu nu m-aş duce. Sunt prea absurde chestiile astea", a declarat Mihai Stoica, conform Prima Sport.