CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de CS Vâlcea 1924 Râmnicu Vâlcea, cu scorul de 76-68 (14-16, 16-18, 26-16, 20-18), duminică seara, în Sala Dinamo, într-un meci din etapa a 7-a a Ligii Naţionale de baschet masculin.

CS Dinamo București - CS Vâlcea 68-76 și reacția clubului din Ștefan cel Mare

MVP-ul oaspeţilor a fost Donovan Richard Ivory, cu 18 puncte, 3 recuperări, susţinut de Miryne Djuam Thomas, cu 14 p, 7 rec, şi de Wesley Jamal Gordon, 11 p, 9 rec.

Ousmane Drame a fost cel mai bun dinamovist, cu 18 p, 14 rec.

”BASCHET. LNBM BCR

💥DINAMO - CS Vâlcea Rm. Vâlcea 68-76 (16-14, 18-16, 16-26, 18-20)

Primim o replică serioasă din partea oaspeților noștri de astăzi și cedăm după o repriză secundă sub așteptări. Începe să se resimtă oboseala programului cu meciuri la trei zile. Ne așteaptă în continuare multe meciuri tari și trebuie să folosim lecțiile acumulate pentru a ne atinge obiectivele.

Vă mulțumim tuturor celor care sunteți aproape meci de meci. ⬜️🟥”, a postat CS Dinamo București.

Steaua - FC Argeș 82-81, decis în penultima secundă de joc

Steaua Bucureşti a întrecut-o la limită pe FC Argeş Piteşti, cu 82-81 (15-20, 25-11, 19-24, 23-26), în Sala ''Mihai Viteazul'', diferenţa fiind făcută de de aruncarea liberă transformată de Micah Montrae Thomas în penultima secundă de joc.

Dwon Terrell Odom a fost cel mai bun stelist, cu 18 p, 3 rec, 7 pase decisive.

Rapid - SCM Universitatea Craiova 109-104 după prelungiri și reacția clubului din Giulești

În alt meci, CS Rapid Bucureşti a dispus de SCM Universitatea Craiova, medaliată cu bronz în sezonul trecut, cu 109-104 (30-28, 20-34, 29-13, 17-21, 13-8), după prelungiri, în Sala Rapid.

Nikola Jevtovic, cu 27 p, 9 rec, Styrmir Snaer Thrastarson, 25 p, 4 rec, Harrison Thomas Cleary, 23 p, 6 rec, au fost cei mai buni de la Rapid.

MVP-ul echipei din Bănie a fost Ronald Amon Polite, cu 33 p, 5 rec, 9 pd.

”VICTORIE DUPĂ PRELUNGIRI! ‼️🔥

După 40 de minute de luptă, totul s-a decis în prelungiri, iar acolo am arătat caracter, calm și dorință de victorie. Echipa n-a cedat nicio clipă și a câștigat un meci în care fiecare posesie a contat. 💪

🔥 N. Jevtovic – 27 puncte

🔥 S. Thrastarson – 25 puncte

💪 H. Cleary – 23 puncte

💪 M. Tutu – 15 puncte

Bravo tuturor jucătorilor și staff-ului pentru încă o victorie muncită până la ultima secundă! Mulțumim suporterilor pentru susținere! 🔥”, a punctat Rapid București Men Basketball.

Clasament: Târgu Mureș e lider, Dinamo pe 5, Rapid pe 6, Steaua pe 8

1. CSM Târgu Mureş 13 puncte (7 jocuri)

2. CSO Voluntari 13 (7)

3. CS Vâlcea 13 (7)

4. CSU Sibiu 10 (7)

5. CS Dinamo Bucureşti 10 (6)

6. CS Rapid Bucureşti 10 (7)

7. CSM CSU Raiffeisen Oradea 10 (6)

8. Steaua Bucureşti 10 (7)

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Info: Agerpres

Foto: CS Dinamo București