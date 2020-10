Reactie de ultima ora dupa bomba zilei! Preia Rotaru Steaua? Ce a putut sa spuna milionarul Craiovei

Asta ar fi o lovitura majora in fotbalul din Romania.

Conform PRO Sport, Mihai Rotaru ar fi favorit sa preia Steaua dupa promovarea clubului in Liga a 2-a.

In prima reactie publica de dupa aparitia stirii, Rotaru a respins initial categoric orice intentie de a veni la Bucuresti, apoi a continuat cu o replica in urma careia pot fi facute interpretari: "Nu se stie niciodata pe unde o iau!"

"Nici macar o gluma nu e asta. E o gluma, nu ma intereseaza sa investesc vreodata la nicio alta echipa de fotbal din Romania. Eu stau cu Mititelu pe cap de 7 ani si acum ma iau cu Gigi? Inseamna ca sunt masochist! Mi-am pastrat capul pe uneri, dar nu se stie niciodata pe unde o iau. La Craiova nu am terminat ce am de facut, adica o echipa care sa fie independenta. Scopul meu e de a crea o echipa care sa nu fie dependenta de aportul de capital al unui patron. Stiu ca sunt unii care mizeaza totul pe un singur sezon, ca la cazinou, rosu sau negru, dar in acest moment clubul este departe de a se autofinanta", a spus Rotaru la Digi Sport.