Ienei face o comparatie intre Steaua '86 si nationala lui Mirel Radoi: "Ei trebuie antrenati din punct de vedere psihologic"

Antrenorul celei mai mari performante ale unei echipe de fotbal din Romania, Emeric Ienei, a declarat ce i-a lipsit Romaniei in aceste 3 meciuri pe care le-a disputat, facand o comparatie cu Steaua '86.

Ienei este de parere ca Mirel Radoi este un selectioner bun, iar echipa nationala are potential, insa jucatorii trebuie sa fie pregatiti din punct de vedere mental inainte de a intalni adversari de calibru.

"Jucatorii aveau valoare, noi antrenorii si jucatorii respectivi de la echipa deja facuta de Steaua, am reusit ca sa aducem niste jucatori in primul rand de o valoare buna, dar psihic erau niste fotbalisti extraordinari.



Eu as dori ca sa revenim cat mai repede la un turneu final, as spune ca avem jucatori tineri, dar nu sunt antrenati asa cum trebuie. Nu numai din punct de vedere al antrenamentelor, fizic, ci in primul rand ei trebuie antrenati din punct de vedere psihologic", a declarat Emeric Ienei la emisiunea Ora Exacta in Sport de pe Pro X.

Ienei a vorbit despre faptul ca a fost unul dintre primii oameni care a felicitat Federatia Romana de Fotbal, in momentul in care acestia l-au declarat pe Mirel Radoi selectioner al nationalei.

"Eu va spun sincer ca am felicitat FRF ca l-au pus pe Mirel Radoi pe postul de selectioner. Imi place de el cum vorbeste cu jucatorii. Sigur, din pacate rezultatele nu au fost satisfacatoare, dar asta nu inseamna ca trebuie sa spunem ca antrenorul nu a fost de valoare, e un antrenor tanar in care am incredere ca are calitate."

Antrenorul Stelei de la finala Cupei Campionilor, a povestit cum a reusit sa treaca peste complexul Barcelona, astfel, fotbalistii de la acea vreme sa nu simta presiunea meciului si a fotbalistilor de valoare care evoluau la echipa adversa.

"In momentul cand noi am ajuns sa jucam finala de Cupa Campionilor, echipa deja era construita. Acesti jucatori erau tot timpul invatati sa spun asa, ca trebuie sa intre in teren si sa nu se gandeasca la echipa adversa, ca sunt jucatori cu o valoare foarte buna. Ei trebuiau sa demonstreze ca se pot ridica la nivelul adversarului. Le-am transmis ca daca ei vor arata 95% din valoarea pe care o au, eu la sfarsitul meciului voi fi multumit."