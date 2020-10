Patronul unui club din Liga 1, tentat sa o preia pe Steaua! Finantatorul a mai ajutat clubul in trecut cu o suma importanta de bani

CSA Steaua are nevoie de un patron foarte stabil din punct de vedere financiar pentru a se asigura ca va putea sa promoveze in Liga a 2-a.

Oficialii stelistilor sunt in cautarea unui investitor, iar potrivit ProSport, favoritul la preluarea echipei este Mihai Rotaru, actualul patron al Universitatii Craiova.

Conform sursei citate, Rotaru ar fi ajutat in trecut clubul din Ghencea cu o sponsorizare de 100.000 de euro, spunandu-le celor din conducere ca exista posibilitatea unei implicari la echipa in momentul in care aceasta va promova in esalonul secund.

Mai mult decat atat, finantatorul ar putea fi tentat sa investeasca la o alta echipa in schimbul Craiovei, considerand ca pentru olteni a facut tot ceea ce a putut. Daca echipa lui Bergodi va reusi sa castige titlul in acest an, Mihai Rotaru se va declara multumit, putand da curs sfaturilor primite de la prieteni care ii spun ca este momentul unei noi provocari.

Un alt motiv pentru care Mihai Rotaru este favorit sa preia CSA Steaua este legat de FC U Craiova. Echipa lui Mititelu a obtinut dreptul de a reveni pe stadionul "Ion Oblemenco", lucru care il nemultumeste pe finantatorul care nu isi doreste sa fie protagonistul unui nou razboi local.