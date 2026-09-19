Reacția lui Octavian Popescu după scandalul cu gaz ilariant: „Un restart”

Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu ar fi fost prins consumând gaz ilariant, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Reacția lui Octavian Popescu după scandalul cu gaz ilariant

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care atacantul a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Interesant este că toată această situație a ieșit la iveală după transferul la Levadiakos. Întrebat despre cum a reacționat Octavian Popescu după toată această poveste, Florin Vulturar a transmis că fotbalistul s-a liniștit. Impresarul e de părere că experiența în Grecia trebuie să ducă la un restart, iar Tavi să revină la forma de altădată.

„(n.r. Cum a reacționat Tavi Popescu după întregul scandal din ultima perioadă?) Am vorbit mult cu el. Nu știu în interiorul lui cum a simțit, că nu pot să zic eu asta, dar am vorbit foarte mult cu el. S-a liniștit, a înțeles că trebuie să-și dea un restart din toate punctele de vedere și mi-a promis că n-o să mai aibă niciun fel de problemă extra-sportivă. A spus că o să se concentreze și o să demonstreze că e un jucător de valoare care poate să joace într-un campionat ca acela al Greciei fără niciun fel de problemă”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.