Reacția lui Octavian Popescu după scandalul cu gaz ilariant: „Un restart”

Reacția lui Octavian Popescu după scandalul cu gaz ilariant: „Un restart” Fotbal intern
SPORT.RO
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Cum a reacționat, de fapt, Octavian Popescu după ultimul scandal în care a fost implicat.

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Ziua de marți, 15 septembrie, a adus în prim-plan o situație inedită. În presa din România s-a scris despre faptul că Octavian Popescu ar fi fost prins consumând gaz ilariant, acesta fiind motivul pentru care a plecat de la FCSB.

Reacția lui Octavian Popescu după scandalul cu gaz ilariant

Povestea a început înaintea meciului cu UTA, când Octavian Popescu nu s-a prezentat la antrenamente. Deși inițial s-a spus că jucătorul era răcit, cu timpul un alt „adevăr” a ieșit la iveală despre motivul pentru care atacantul a lipsit neînvoit de la sesiunea de pregătire.

Interesant este că toată această situație a ieșit la iveală după transferul la Levadiakos. Întrebat despre cum a reacționat Octavian Popescu după toată această poveste, Florin Vulturar a transmis că fotbalistul s-a liniștit. Impresarul e de părere că experiența în Grecia trebuie să ducă la un restart, iar Tavi să revină la forma de altădată.

„(n.r. Cum a reacționat Tavi Popescu după întregul scandal din ultima perioadă?) Am vorbit mult cu el. Nu știu în interiorul lui cum a simțit, că nu pot să zic eu asta, dar am vorbit foarte mult cu el. S-a liniștit, a înțeles că trebuie să-și dea un restart din toate punctele de vedere și mi-a promis că n-o să mai aibă niciun fel de problemă extra-sportivă. A spus că o să se concentreze și o să demonstreze că e un jucător de valoare care poate să joace într-un campionat ca acela al Greciei fără niciun fel de problemă”, a spus Florin Vulturar, potrivit Fanatik.

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Gigi Becali i-a stabilit prețul lui Octavian Popescu

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de miercuri, 16 septembrie, Cristi Pintea a purtat un dialog în direct cu Gigi Becali, patronul FCSB.

Întrebat despre situația lui Octavian Popescu, Gigi Becali a oferit un mesaj clar: evenimentul nu este real. Omul de afaceri susține că Levadiakos a fost informată de fotbalist, iar dacă povestea ar fi fost adevărată, atunci transferul nu s-ar fi materializat.

Mai mult decât atât, patronul FCSB nu se gândește la scandalul prin care trece Octavian Popescu, ci la banii pe care îi va încasa după ce atacantul va reveni din împrumut. Gigi Becali e încrezător că Tavi va pleca pentru o sumă de 4-5 milioane de euro, asta în cazul în care evoluțiile în Grecia vor fi bune.

„Ce știu: la orice eveniment care a fost, echipa aia a fost informată despre ce fel de om este George Popescu și nu s-a ascuns nimic. Și patronul l-a primit personal și a stat la masă cu el. 

Atunci, ce mai vreți voi? Ce evenimente? Ce întâmplări? Din moment ce un jucător e în Grecia și nu a făcut nimic ilegal, ce mai vreți voi? Iau câteva milioane pe el. Aștept să revină și să iau câteva milioane pe el, 4-5 milioane”, a declarat Gigi Becali la VOYO SPORT LIVE.

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