Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională

La duelurile cu Suedia, Bosnia și Polonia, Daniel Bîrligea va lupta pentru titularizare cu ceilalți doi atacanți de careu din lotul lui Gică Hagi - Louis Munteanu și Denis Drăguș.

Daniel Bîrligea, anunțat rezervă la Frosinone și la meciul cu Como

Până la sosirea la echipa națională, Bîrligea și Frosinone vor primi vizita celor de la Como, în runda a cincea din Serie A, duminică, de la 16:00. Cel mai probabil, atacantul român va fi din nou rezervă.

Gazzetta dello Sport anunță că sunt șanse mari ca antrenorul Massimiliano Alvini să folosească exact același prim 11 ca în partida din runda precedentă, contra celor de la Genoa (1-1). Atunci, Bîrligea a fost rezervă neutilizată, fiind preferat golgheterul Antonio Raimondo în primul 11 și slovacul Tomas Bobcek ca soluție de pe bancă.

Alvini nici nu pare să aibă prea multe motive pentru a schimba, având în vedere startul excelent de sezon al nou-promovatei. Frosinone a pierdut la limită în prima etapă contra lui Juventus, apoi le-a învins pe Fiorentina (3-0) și Venezia (3-2) și a remizat cu Genoa (1-1).