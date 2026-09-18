Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională

Vestea primită de Daniel Bîrligea în Italia, chiar înaintea meciurilor de la națională Stranieri
SPORT.RO
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Daniel Bîrligea (26 de ani) se află în lotul final al României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, însă atacantul va sosi sub comanda lui Gică Hagi fără prea multe minute în picioare.

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La duelurile cu Suedia, Bosnia și Polonia, Daniel Bîrligea va lupta pentru titularizare cu ceilalți doi atacanți de careu din lotul lui Gică Hagi - Louis Munteanu și Denis Drăguș.

Daniel Bîrligea, anunțat rezervă la Frosinone și la meciul cu Como

Până la sosirea la echipa națională, Bîrligea și Frosinone vor primi vizita celor de la Como, în runda a cincea din Serie A, duminică, de la 16:00. Cel mai probabil, atacantul român va fi din nou rezervă.

Gazzetta dello Sport anunță că sunt șanse mari ca antrenorul Massimiliano Alvini să folosească exact același prim 11 ca în partida din runda precedentă, contra celor de la Genoa (1-1). Atunci, Bîrligea a fost rezervă neutilizată, fiind preferat golgheterul Antonio Raimondo în primul 11 și slovacul Tomas Bobcek ca soluție de pe bancă.

Alvini nici nu pare să aibă prea multe motive pentru a schimba, având în vedere startul excelent de sezon al nou-promovatei. Frosinone a pierdut la limită în prima etapă contra lui Juventus, apoi le-a învins pe Fiorentina (3-0) și Venezia (3-2) și a remizat cu Genoa (1-1).

  • Primul 11 probabil al lui Frosinone la meciul cu Como: Palmisani - Oyono, Calvani, Cittadini, Bracaglia - Schmid, Calo, Masini - Ghejdemis, Raimondo, Kvernadze

Convocarea lui Daniel Bîrligea la națională, dezbătută în platoul VOYO SPORT LIVE

La VOYO SPORT LIVE, Cristi Pulhac, fost internațional român, a explicat că selecționarea lui Daniel Bîrligea nu are legătură cu transferul său în Italia, ci mai degrabă cu profilul său de joc, considerând că atacantul poate aduce naționalei lucruri diferite față de Munteanu sau Drăguș.

”Convocarea lui nu e din punctul de vedere al transferului, e pur și simplu profilul fotbalistic! La aceste meciuri nu puteai să te bazezi doar pe Drăguș, care el caută spații și nu e pregătit fizic, sau pe Louis Munteanu, care el nu se bate. Ai nevoie de un jucător care să țină de minge și să alerge foarte mult”, a spus Pulhac.

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