Echipa pregătită de Hansi Flick are maximum de puncte până acum. Catalanii le-au învins pe Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Levante și Racing Santander, consemnând ”+22” la golaveraj.

E gata! FC Barcelona 'pune sigiliu' pe fotbalistul cotat la 70.000.000 de €: ”Semnează curând”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că FC Barcelona a ajuns la un acord cu Raphinha privind prelungirea înțelegerii contractuale cu fotbalistul.

Așadar, brazilianul va semna un contract valabil până în iunie 2020 cu echipa de pe ”Camp Nou”

Și directorul sportiv Deco a anunțat acordul: ”Avem un acord în principiu, va fi totul semnat cât de curând”, sunt cuvintele oficialului, conform aceleiași surse.