E gata! FC Barcelona 'pune sigiliu' pe fotbalistul cotat la 70.000.000 de €: ”Semnează curând”

E gata! FC Barcelona &#039;pune sigiliu&#039; pe fotbalistul cotat la 70.000.000 de €: ”Semnează curând” La Liga
SPORT.RO
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Catalanii sunt pe primul loc în clasament după șase etape.

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Raphinhafc barcelonala liga
Din articol

Echipa pregătită de Hansi Flick are maximum de puncte până acum. Catalanii le-au învins pe Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Levante și Racing Santander, consemnând ”+22” la golaveraj.

E gata! FC Barcelona 'pune sigiliu' pe fotbalistul cotat la 70.000.000 de €: ”Semnează curând”

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că FC Barcelona a ajuns la un acord cu Raphinha privind prelungirea înțelegerii contractuale cu fotbalistul.

  • Așadar, brazilianul va semna un contract valabil până în iunie 2020 cu echipa de pe ”Camp Nou”

Și directorul sportiv Deco a anunțat acordul: ”Avem un acord în principiu, va fi totul semnat cât de curând”, sunt cuvintele oficialului, conform aceleiași surse.

70 de milioane de euro este cota lui Raphinha, care a ajuns la Barcelona în 2022 de la Leeds, după ce catalanii le-au plătit englezilor 58 de milioane de euro.

Cifrele lui Raphinha

  • Barcelona: 184 meciuri jucate, 86 goluri înscrise, 62 pase decisive
  • Guimaraes: 85 meciuri jucate, 22 goluri înscrise, 13 pase decisive
  • Leeds: 67 meciuri jucate, 17 goluri înscrise, 12 pase decisive
  • Sporting: 41 meciuri jucate, 9 goluri înscrise, 5 pase decisive
  • Rennes: 36 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 7 pase decisive

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