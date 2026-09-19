Echipa pregătită de Hansi Flick are maximum de puncte până acum. Catalanii le-au învins pe Elche, Athletic Bilbao, Rayo Vallecano, Valencia, Levante și Racing Santander, consemnând ”+22” la golaveraj.
E gata! FC Barcelona 'pune sigiliu' pe fotbalistul cotat la 70.000.000 de €: ”Semnează curând”
Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele sociale că FC Barcelona a ajuns la un acord cu Raphinha privind prelungirea înțelegerii contractuale cu fotbalistul.
- Așadar, brazilianul va semna un contract valabil până în iunie 2020 cu echipa de pe ”Camp Nou”
Și directorul sportiv Deco a anunțat acordul: ”Avem un acord în principiu, va fi totul semnat cât de curând”, sunt cuvintele oficialului, conform aceleiași surse.