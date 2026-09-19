Fostul mare atacant italian Sandro Mazzola, care a jucat 17 ani la clubul de fotbal Inter Milano, a decedat la vârsta de 83 de ani, a anunțat clubul sâmbătă, citat de Reuters.

Mazzola, considerat o legendă la Inter, a marcat 158 de goluri în 565 de apariții, ajutând gruparea nerazzurra să câștige patru titluri în Serie A și două Cupe ale Campionilor Europeni. El a făcut parte din echipa Italiei care a câștigat titlul european în 1968 și a jucat finala Cupei Mondiale din 1970, din Mexic.

Doliu la Inter Milano! A murit legendarul Sandro Mazzola

''Sandro Mazzola a fost unul dintre cei mai mari fotbaliști din istorie. Nu doar din istoria clubului'', a precizat Inter pe site-ul său oficial, într-un comunicat. ''El a fost istoria lui Inter: a venit la club când era copil și nu a mai plecat'', a mai adăugat clubul.

Mazzola avea șanse ani când tatăl său Valentino, și el fost internațional italian, a decedat în tragedia aeriană de la Superga, când un avion s-a prăbușit în mai 1949, la revenirea de la Lisabona, și întreaga echipă a lui Torino și-a găsit sfârșitul.

La 18 ani, Sandro Mazzola și-a făcut debutul ca senior la Inter, care a aliniat echipa de tineret la un meci cu Juventus, din cauza faptului că federația italiană a decis rejucarea unui meci după ce inițial acordase victoria cu Inter cu 2-0 după invazia terenului de către suporterii lui Juventus.

Mazzola, care a dat un examen la școală înainte de a face deplasarea la Torino, a marcat singurul gol al lui Inter (din penalty), în victoria obținută de Juventus cu 9-1.

Ulterior a devenit titular și a ajutat clubul milanez să câștige Cupa Campionilor Europeni în 1964, marcând două goluri în finala cu Real Madrid (3-1). A jucat un rol cheie în sezonul următor, în care a câștigat din nou trofeul.

Mazzola s-a retras din activitate în 1977 și ulterior a fost director sportiv la club. Apoi a fost director sportiv la Torino, clubul la care a jucat tatăl său.