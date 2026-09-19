FCSB a avut parte de o primire ostilă la sosirea pe stadionul „Ion Oblemenco”. În momentul în care jucătorii campioanei României au coborât din autocar, suporterii olteni au creat o atmosferă foarte zgomotoasă.

„Bine ați venit în infern!”. MM Stoica a reacționat imediat

Fanii Universității Craiova i-au huiduit pe fotbaliștii FCSB-ului, iar vuvuzele s-au auzit până când toți jucătorii au intrat în stadion.

„Bine ați venit în infernul de pe Ion Oblemenco!”, au strigat suporterii olteni.

Mihai Stoica a reacționat la atmosfera creată de fanii Universității Craiova. Oficialul FCSB a răspuns ironic la zgomotul produs de suporteri: „Mai tare puteți?”.