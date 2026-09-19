FOTO ȘI VIDEO FCSB, primire cât se poate de ostilă la Craiova: „Bine ați venit în infern!”. MM Stoica a reacționat imediat

FCSB, primire cât se poate de ostilă la Craiova: „Bine ați venit în infern!”. MM Stoica a reacționat imediat Superliga
SPORT.RO
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Universitatea Craiova - FCSB va fi LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 20:30, într-un meci din etapa a 10-a a sezonului regulat din Superliga.

TAGS:
FCSBMM StoicaUniversitatea Craiova
Din articol

FCSB a avut parte de o primire ostilă la sosirea pe stadionul „Ion Oblemenco”. În momentul în care jucătorii campioanei României au coborât din autocar, suporterii olteni au creat o atmosferă foarte zgomotoasă.

„Bine ați venit în infern!”. MM Stoica a reacționat imediat

Fanii Universității Craiova i-au huiduit pe fotbaliștii FCSB-ului, iar vuvuzele s-au auzit până când toți jucătorii au intrat în stadion.

„Bine ați venit în infernul de pe Ion Oblemenco!”, au strigat suporterii olteni.

Mihai Stoica a reacționat la atmosfera creată de fanii Universității Craiova. Oficialul FCSB a răspuns ironic la zgomotul produs de suporteri: „Mai tare puteți?”.

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Universitatea Craiova și FCSB se întâlnesc într-un duel important pentru ambele formații. Partida din Bănie este programată de la 20:30 și poate fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

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