Așa cum era de așteptat, fanii olteni au luat cu asalt stadionul ”Ion Oblemenco” pentru meciul cu FCSB, ultimul înainte de întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale. Din imaginile surprinse de reporterul PRO TV aflat la stadion, se poate observa că mai multe sectoare ale arenei sunt pline înainte de startul partidei.

Universitatea Craiova - FCSB va stabili un nou record de asistență în acest sezon

Astfel, sunt toate șansele ca meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB să stabilească un nou record de asistență pentru acest sezon al Superligii României. Până acum, meciul cu cei mai mulți suporteri în tribune a fost tot cu oltenii în postura de gazde, împotriva lui U Cluj (4-0), la care au asistat 14.106 spectatori.