GALERIE FOTO Universitatea Craiova - FCSB, record de asistență!

Universitatea Craiova - FCSB, record de asistență! Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partida Universitatea Craiova - FCSB, din runda a 10-a din sezonul regulat al Superligii, va avea loc sâmbătă, de la ora 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro.

TAGS:
Universitatea CraiovaFCSBUniversitatea Craiova - FCSB
Din articol

Așa cum era de așteptat, fanii olteni au luat cu asalt stadionul ”Ion Oblemenco” pentru meciul cu FCSB, ultimul înainte de întreruperea campionatului pentru meciurile echipelor naționale. Din imaginile surprinse de reporterul PRO TV aflat la stadion, se poate observa că mai multe sectoare ale arenei sunt pline înainte de startul partidei.

Universitatea Craiova - FCSB va stabili un nou record de asistență în acest sezon

Astfel, sunt toate șansele ca meciul dintre Universitatea Craiova și FCSB să stabilească un nou record de asistență pentru acest sezon al Superligii României. Până acum, meciul cu cei mai mulți suporteri în tribune a fost tot cu oltenii în postura de gazde, împotriva lui U Cluj (4-0), la care au asistat 14.106 spectatori.

  • Whatsapp image 2026 09 19 at 202555 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Campioana României are 17 puncte adunate în nouă etape și a pierdut un singur meci pe „Ion Oblemenco” în acest sezon.

De cealaltă parte, FCSB are 12 puncte după nouă etape și se află pe locul șapte în Superliga. Roș-albaștrii vin după remiza din runda trecută, scor 2-2, cu Petrolul, iar Marius Baciu este obligat să câștige la Craiova pentru a rămâne pe banca echipei patronate de Gigi Becali.

Echipele de start din Universitatea Craiova - FCSB

  • Universitatea Craiova: Popescu - Romanchuk, Stevanovic, Screciu - Mora, Băluță, Cicâldău, Bancu - Matei, Al Hamlawi, Etim. Rezerve: Sava, Webster, Teles, Roux, Rădulescu, Lameira, Crețu, Tavares, Băsceanu, Baiaram, Elisor, Nsimba. Antrenor: Filipe Coelho.
  • FCSB: Târnovanu – Labonne, Dawa, Batubinsika, Pădurariu – Muhar, Arad – Korenica, Drăguș, Cisotti, Garita. Rezerve: M. Popa, Crețu, Gnahore, Joao Paulo, Toma, Boutoutaou, Radunovic, Stancu, Stoian, D. Popa. Antrenor: Marius Baciu.
Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
Un lider PNL din tabăra „puciștilor” a demisionat de la șefia filialei: „Renunț la o funcție care m-ar obliga să tac”
ARTICOLE PE SUBIECT
Universitatea Craiova - FCSB 5-0, Sport.ro. Umilință istorică pentru echipa lui Marius Baciu
Universitatea Craiova - FCSB 5-0, Sport.ro. Umilință istorică pentru echipa lui Marius Baciu
Nottingham - Coventry 0-1! Prima victorie în Premier League pentru formația lui Lampard
Nottingham - Coventry 0-1! Prima victorie în Premier League pentru formația lui Lampard
ULTIMELE STIRI
„Mă gândesc să plec!” Marius Baciu rupe tăcerea după Universitatea Craiova - FCSB 5-0
„Mă gândesc să plec!” Marius Baciu rupe tăcerea după Universitatea Craiova - FCSB 5-0
Lyon - Rennes 3-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1 și VOYO: duel tare în Ligue 1
Lyon - Rennes 3-0, ACUM, pe VOYO SPORT 1 și VOYO: duel tare în Ligue 1
România - Ucraina, în optimile Campionatului European de Volei, e duminică, de la 16:00, la Sofia
România - Ucraina, în optimile Campionatului European de Volei, e duminică, de la 16:00, la Sofia
Ștefan Târnovanu nu se ferește: „Arătăm jalnic și mi-e rușine”
Ștefan Târnovanu nu se ferește: „Arătăm jalnic și mi-e rușine”
„Umilință!” Vali Crețu și-a găsit cu greu cuvintele după Universitatea Craiova - FCSB 5-0: „Nu știu de ce am căzut atât de mult”
„Umilință!” Vali Crețu și-a găsit cu greu cuvintele după Universitatea Craiova - FCSB 5-0: „Nu știu de ce am căzut atât de mult”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Gigi Becali a ales înlocuitorul lui Marius Baciu la FCSB: „Îl sun”

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Cristi Borcea îi propune antrenor lui Gigi Becali la FCSB: "Nimeni nu e pregătit ca el! / Mâine l-aș pune"

Cornel Dinu a distrus trei jucători din naționala lui Gică Hagi: „Am rezerve! Când sunt titulari gafează”

Cornel Dinu a distrus trei jucători din naționala lui Gică Hagi: „Am rezerve! Când sunt titulari gafează”

Marius Baciu pleacă de la FCSB!

Marius Baciu pleacă de la FCSB!

Universitatea Craiova - FCSB 5-0, Sport.ro. Umilință istorică pentru echipa lui Marius Baciu

Universitatea Craiova - FCSB 5-0, Sport.ro. Umilință istorică pentru echipa lui Marius Baciu

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”

Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”



Recomandarile redactiei
„Mă gândesc să plec!” Marius Baciu rupe tăcerea după Universitatea Craiova - FCSB 5-0
„Mă gândesc să plec!” Marius Baciu rupe tăcerea după Universitatea Craiova - FCSB 5-0
Ștefan Târnovanu nu se ferește: „Arătăm jalnic și mi-e rușine”
Ștefan Târnovanu nu se ferește: „Arătăm jalnic și mi-e rușine”
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”
Gigi Becali a intervenit în direct la TV și a făcut praf doi jucători de la FCSB după umilința din Bănie: ”Morți!”
„Umilință!” Vali Crețu și-a găsit cu greu cuvintele după Universitatea Craiova - FCSB 5-0: „Nu știu de ce am căzut atât de mult”
„Umilință!” Vali Crețu și-a găsit cu greu cuvintele după Universitatea Craiova - FCSB 5-0: „Nu știu de ce am căzut atât de mult”
Adrian Mutu sau Ianis Zicu?! După plecarea lui Marius Baciu, Gigi Becali știe cine o va antrena pe FCSB: „E vorba de averea mea”
Adrian Mutu sau Ianis Zicu?! După plecarea lui Marius Baciu, Gigi Becali știe cine o va antrena pe FCSB: „E vorba de averea mea”
Alte subiecte de interes
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Cât trebuie să plătească Rapid pentru transferul cerut de Marius Șumudică
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Prima reacție a lui Alexandru Mitriță, după ce a semnat până în 2028
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
FCSB e de neoprit! Cum arată clasamentul după 3-0 cu Universitatea Craiova
FCSB e de neoprit! Cum arată clasamentul după 3-0 cu Universitatea Craiova
Avertismentul lui Sorin Cârțu înainte de Universitatea Craiova - FCSB: ”La el trebuie să iei măsuri speciale”
Avertismentul lui Sorin Cârțu înainte de Universitatea Craiova - FCSB: ”La el trebuie să iei măsuri speciale”
CITESTE SI
Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

stirileprotv Cinci destinații ieftine din Europa pentru o escapadă de toamnă. Cazările încep de la 49 de euro pe noapte

Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

protv Cuplul momentului! Ea are 42 de ani și se iubește cu un student de 22 de ani

Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

stirileprotv Ilie Bolojan, după discuțiile de la Cotroceni: „Principala provocare este păstrarea controlului asupra finanțelor publice”

O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

stirileprotv O țară cu mai puțini locuitori decât Bucureștiul a declarat alertă națională de HIV. 1 din 60 de adulți trăiește cu virusul

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(EN) UFC 331: Van vs Pantoja 2


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Silva vs Delgado


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Hooker vs Parnasse


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Nurmagomedov vs Song


00:00
UEFA Europa Conference League
Ajax - Sion


00:00
UEFA Europa League
Ararat-Armenia - Universitatea Craiova


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Hernandez vs Rodrigues


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!