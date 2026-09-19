În minutul 6 al meciului din Gruia, Răzvan Creţ a intrat foarte dur la Braun, arbitrul nu a acordat nimic, dar a fost chemat la VAR şi, revâzând faza, l-a eliminat pe jucătorul oaspeţilor cu roşu direct. Clujenii au profitat de superioritatea numerică, iar Biliboc a deschis scorul cu un şut din careu, la colţul scurt, în minutul 24. După numai cinci minute Drazic a înscris al doilea gol al gazdelor, iar Ongenda a ratat în minutul 31 o ocazie importantă pentru Botoşani.

În partea secundă Bodişteanu a trimis peste poartă, în minutul 50, imitat, la buturile oaspeţilor, de Şfaiţ, în minutul 66. Kovtalyuk a redus din diferenţă pentru elevii lui Croitoru, în minutul 68, însă gazdele nu au renunţat la ofensivă şi după ce Cordea a şters bara, în minutul 72, nou intratul Sergiu Buş a stabilit rezultatul final în minutul 78, pentru CFR Cluj – FC Botoşani 3-1.

Marius Croitoru: „Nu știu cum poți să faci greșeala aia”

La finalul celor 90 de minute, antrenorul lui FC Botoșani a venit la flash-interviuri și nu s-a ferit de declarații. Printre altele, Marius Croitoru l-a „urecheat” pe Răzvan Creț pentru cartonașul roșu încasat.

”Roșu clar, nu am ce să comentez. Nu știu cum poți să faci greșeala aia. Faci două greșeli în cinci secunde, la o fază care nu spunea absolut nimic.

Din păcate, dacă ei consideră că regula îi face titulari sau îi face a fi fotbaliști, se înșală. Nu e prima oară când el greșește, dar mergem mai departe.

Să joci împotriva CFR-ului din minutul 7 e dificil. Dar chiar și așa, ne-am ridicat la nivelul lor. Consider că a fost fault clar la primul gol al lor, duce cotul în spate. Nu există. Când duci cotul în spate, nu există. E fault clar, poate să-mi spună mie oricine ce vrea.

Vin unii care fac arbitraj de 7-8 ani și ne învață pe noi, care suntem în fotbal de 30 de ani. Când duci cotul în spate, e fault clar, punct.

Asta este fotbalul la Botoșani. Cine mă cunoaște știe că, orice s-ar întâmpla, asta este ideea mea de fotbal. Până la urmă, lumea de asta se uită la fotbal. Mi-aș fi dorit să ne măsurăm forțele de la egal la egal.

Din câte am înțeles, lucrurile se vor schimba la Botoșani. Patronii vor să aibă o altfel de abordare pentru viitor. Cel mai bine ar fi să vorbească domnul Iftime.

Și noi putem să creștem atunci și să devenim un club cu identitate. Suntem un club tânăr, de 14 ani, de Liga 1. Lucrul ăsta ne obligă să facem mai mult. Acest lucru îl ambiționează pe domnul Iftime”, a spus Marius Croitoru.