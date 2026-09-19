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Nottingham - Coventry, LIVE pe VOYO SPORT 1 și pe VOYO, de la 19:30 Nottingham Forest vine după victoria cu 2-1 în fața lui Aston Villa din etapa trecută, când a obținut prima victorie din acest sezon de Premier League. Echipa antrenată de Oliver Glasner se află pe locul 11 în campionatul Angliei și are cinci puncte după patru etape. De cealaltă parte, Coventry este pe ultimul loc în Premier League și are patru înfrângeri din tot atâtea meciuri. Echipa lui Frank Lampard vine după înfrângerea dureroasă din etapa trecută, scor 0-5, cu Brighton.

Fanii lui Liverpool s-au dezlănțuit după egalul cu Forest: ”Vindeți-l! E o dezamăgire” Pe rețelele sociale, fanii lui Liverpool au răbufnit în urma egalului cu Nottingham Forest. Mulți au fost dezamăgiți de maniera în care Jeremie Frimpong (25 de ani), adus în urmă cu un an, a evoluat în acest start de sezon. ”Vindeți-l”, ”Este o dezamăgire”, ”Aduceți-l înapoi pe Trent, îl iertăm pentru ce a făcut”, sunt câteva dintre comentariile suporterilor la postarea în care Liverpool a anunțat remiza cu Nottingham Forest. Frimpong este cotat la 35 de milioane de euro de site-urile de specialitate, iar portalul FlashScore l-a notat cu 6,5 pentru modul în care a jucat pe Anfield împotriva lui Nottingham Forest. Media echipei Liverpool a fost de 7.

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