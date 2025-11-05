Fostul mare antrenor al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor Europeni, a decedat în cursul zilei de miercuri, 5 noiembrie, în reședința sa din Oradea.



Gabi Balint a reacționat imediat după ce a aflat că fostul său antrenor de la Steaua nu mai este printre noi. Sfâșiat de emoții, fostul mare jucător și-a amintit de impactul pe care l-a avut Ienei asupra echipei care a reușit cea mai importantă performanță din istoria fotbalului românesc.



Gabi Balint, după ce Emerich Ienei a decedat: ”Ne-a învățat multe lucruri”



”Pentru fotbal a însemnat mult, avea o carte de vizită extraordinară, antrenor al Stelei, câștigător al Cupei Campionilor.



Pentru noi a însemnat mai mult pentru că a fost ca un părinte, un om care ne-a învățat multe lucruri, ne-a ajutat în momentele grele, care ne-a făcut să credem că suntem cei mai buni. Ne-a iertat atunci când greșeam și nu ne pedepsea”, a spus Gabi Balint, în exclusivitate pentru PRO TV și Sport.ro.



În anul 1986 a câștigat Cupa Campionilor Europeni ca antrenor al echipei Steaua Bucuresti al cărui lot era format la acea vreme din Helmuth Duckadam, Ștefan Iovan, Miodrag Belodedici, Anton Weissenbacher, Dumitru Stângaciu, Ilie Bărbulescu, Adrian Bumbescu, Tudorel Stoica, Ladislau Bölöni, Mihail Majearu, Marius Lăcătuș, Constantin Pistol, Gavrilă Balint, Victor Pițurcă, Marin Radu II și Lucian Bălan. Pentru această performanță a fost decorat în martie 2008 cu Ordinul „Meritul Sportiv” Clasa a II-a cu baretă.



Fostul mare tehnician a dirijat ultima dată naționala României, în perioada ianuarie 2000 - iunie 2000, moment în care a bifat 11 apariții ca selecționer și a înregistrat o medie de 1.45 puncte pe meci, conform Transfermarkt.

