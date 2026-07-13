Reacția lui Dănciulescu la mutarea spectaculoasă anunțată de Gigi Becali la FCSB: „E un real câștig”

Potrivit finanțatorului Gigi Becali, aducerea internaționalului român Denis Drăguș la FCSB este o afacere rezolvată în proporție de 90%. În fața acestui anunț, Ionel Dănciulescu a evaluat mutările făcute de conducerea FCSB, subliniind faptul că lui Drăguș nu-i va fi ușor în tricoul roș-albastru, deoarece va avea concurență puternică în persoana lui Bîrligea.
„Să vedem dacă se va materializa această mutare și ce sistem vor folosi. Mai este și Bîrligea. E greu, având doi atacanți atât de valoroși. Așa, la prima vedere, e un real câștig pentru FCSB.
Provocarea din lotul FCSB
FCSB începe să se miște foarte bine pe piața transferurilor. Patronul FCSB-ului întotdeauna a avut ambiții mari, a fost învingător și clar că nu i-a picat bine acest sezon, chiar dacă a prins preliminariile Conference League. A fost un sezon modest”, a spus Dănciulescu pentru Digisport.
Pe lângă negocierile avansate pentru transferul lui Drăguș, echipa bucureșteană și-a asigurat deja serviciile jucătorilor Ronny Labonne și Eddy Gnahore. Gnahore a fost prezentat oficial în cursul zilei de luni. De asemenea, Gigi Becali a anunțat că lotul urmează să fie completat curând cu un fundaș lateral, dar și cu alți doi atacanți.