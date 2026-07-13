Reacția lui Dănciulescu la mutarea spectaculoasă anunțată de Gigi Becali la FCSB: „E un real câștig”

Potrivit finanțatorului Gigi Becali, aducerea internaționalului român Denis Drăguș la FCSB este o afacere rezolvată în proporție de 90%. În fața acestui anunț, Ionel Dănciulescu a evaluat mutările făcute de conducerea FCSB, subliniind faptul că lui Drăguș nu-i va fi ușor în tricoul roș-albastru, deoarece va avea concurență puternică în persoana lui Bîrligea.

„Să vedem dacă se va materializa această mutare și ce sistem vor folosi. Mai este și Bîrligea. E greu, având doi atacanți atât de valoroși. Așa, la prima vedere, e un real câștig pentru FCSB.