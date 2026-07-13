Presa turcă a anunțat luni faptul că Trabzonspor ar vrea să îi rezilieze contractul lui Denis Drăguș în condițiile în care nicio echipă nu este dispusă să îi suporte salariul integral în vederea unui împrumut sau să plătească o sumă de transfer pentru un transfer definitiv.

Gigi Becali: ”Drăguș vine 90% la FCSB!”

În același timp, Fanatik susține că Denis Drăguș și-a dat acordul să semneze cu FCSB imediat ce situația sa contractuală cu Trabzonspor va fi rezolvată.

Întrebat despre ultimele noutăți apărute în cazul lui Denis Drăguș, Gigi Becali a mărturisit că nu a aflat nimic din partea fotbalistului, însă a anunțat că îl va contacta pe atacant pentru a afla care este de fapt poziția sa.

”Nu știu. M-a sunat cineva să îmi spună că și-a dat acordul. Deduc că Șumi a aflat primul și a spus. El e așteptat oricând, la orice oră. Probabil că i-o fi spus lui Șumi, iar Șumi a spus înainte să zică el. Așa cred eu. Mă bucur că e așa, dacă e așa. Acum o să sun, să vedem”, spus Gigi Becali la Digi Sport.

La scurt timp după prima intervenție, Gigi Becali a anunțat că Marius Șumudică l-a informat că Denis Drăguș vrea să semneze cu FCSB și mai are doar niște detalii de pus la punct cu Trabzonspor pentru rezilierea înțelegerii.

”Situația stă în felul următor. Șumi mi-a zis că el o să vină, mai așteaptă niște lucruri de la Trabzonspor. Mi-a zis că ia legătura cu impresarul. A zis că 90% vine la FCSB. Mai are două-trei lucruri de rezolvat cu ăia că nu vrea să lase banii. Șumi zice că se va rezolva”, a mai spus Becali.