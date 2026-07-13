OFICIAL FCSB a făcut al doilea transfer al verii: „Mult succes în tricoul roș-albastru!”

FCSB a făcut al doilea transfer al verii: „Mult succes în tricoul roș-albastru!” Superliga
SPORT.RO
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Fotbalistul mult dorit de Gigi Becali a fost prezentat oficial.

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Eddy GnahoreFCSBGigi Becali
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Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, a fost transferat de Gigi Becali la FCSB.

Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

FCSB a făcut al doilea transfer al verii: „Mult succes în tricoul roș-albastru!”

În jurul zilei de luni, 13 iulie, clubul bucureștean a anunțat pe rețelele sociale venirea lui Eddy Gnahore. Mijlocașul va purta tricoul cu numărul opt.

„FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru.

Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB pe rețelele sociale.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul francez a disputat 43 de meciuri în toate competițiile pentru Dinamo, perioadă în care a marcat două goluri și a oferit două pase decisive.

Gnahore și-a făcut junioratul în Franța și Anglia, trecând prin academiile lui Chateauroux, Manchester City sau Birmingham. În 2014 a ajuns pentru prima dată în Italia, acolo unde și-a petrecut cea mai mare parte a carierei, la cluburi precum Carrarese, Napoli, Carpi, Crotone, Perugia, Palermo sau Ascoli.

  • Site-ul de specialitate Transfermarkt îl evaluează în prezent la 600.000 de euro.
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