FCSB a făcut al doilea transfer al verii: „Mult succes în tricoul roș-albastru!”

Eddy Gnahore (32 de ani), fostul mijlocaș de la Dinamo, a fost transferat de Gigi Becali la FCSB.

Mijlocașul francez a fost unul dintre cei mai buni jucători ai ”câinilor” din ultimele două sezoane, dar clubul a decis să nu-i prelungească înțelegerea.

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În jurul zilei de luni, 13 iulie, clubul bucureștean a anunțat pe rețelele sociale venirea lui Eddy Gnahore. Mijlocașul va purta tricoul cu numărul opt.

„FCSB anunță că Eddy Gnahoré este noul jucător al clubului nostru.

Mijlocașul francez în vârstă de 32 de ani, care va purta tricoul cu numărul 8, s-a pregătit deja alături de noii săi colegi.

Clubul nostru îi urează bun-venit și să aibă parte de mult succes în tricoul roș-albastru!”, a transmis FCSB pe rețelele sociale.