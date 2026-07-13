Sfâșietor: Familia regretatului Jayden Adams nici nu vrea să audă de înmormântare

Decesul subit al fotbalistului sud-african în vârstă de 25 de ani a amuțit lumea fotbalului. În timp ce autoritățile așteaptă rezultatele oficiale ale autopsiei, Juanito Adams, tatăl jucătorului, a vorbit deschis despre drama imensă prin care trece familia, incapabilă momentan să planifice ceremonia de rămas-bun.

Zvonurile inițiale din presa internațională au indicat o posibilă sinucidere, însă jurnaliștii italieni au avansat și ipoteza unei toxiinfecții alimentare tratate necorespunzător. Până la clarificarea oficială a cauzelor, rudele sportivului se confruntă cu o realitate cruntă, pe care refuză încă să o accepte pe deplin.

Ancheta poliției și durerea apropiaților

Familia caută resurse pentru a merge mai departe, deși acceptarea unei asemenea pierderi pare imposibilă în acest moment. „După cum știți cu toții, a fost o moarte survenită înainte de vreme. Familiei îi este greu să accepte această realitate”, a spus Juanito Adams pentru postul de știri eNCA.