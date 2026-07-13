Sfâșietor: Familia regretatului Jayden Adams nici nu vrea să audă de înmormântare

Sfâșietor: Familia regretatului Jayden Adams nici nu vrea să audă de înmormântare CM 2026
SPORT.RO
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Dispariția mijlocașului Jayden Adams a șocat lumea sportului. Tatăl acestuia a transmis că familia este copleșită de durere și nu a luat încă nicio decizie privind funeraliile.

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Jayden AdamsJuanito AdamsAfrica de SudCupa Mondiala
Din articol

Decesul subit al fotbalistului sud-african în vârstă de 25 de ani a amuțit lumea fotbalului. În timp ce autoritățile așteaptă rezultatele oficiale ale autopsiei, Juanito Adams, tatăl jucătorului, a vorbit deschis despre drama imensă prin care trece familia, incapabilă momentan să planifice ceremonia de rămas-bun.

Zvonurile inițiale din presa internațională au indicat o posibilă sinucidere, însă jurnaliștii italieni au avansat și ipoteza unei toxiinfecții alimentare tratate necorespunzător. Până la clarificarea oficială a cauzelor, rudele sportivului se confruntă cu o realitate cruntă, pe care refuză încă să o accepte pe deplin.

Ancheta poliției și durerea apropiaților

Familia caută resurse pentru a merge mai departe, deși acceptarea unei asemenea pierderi pare imposibilă în acest moment. „După cum știți cu toții, a fost o moarte survenită înainte de vreme. Familiei îi este greu să accepte această realitate”, a spus Juanito Adams pentru postul de știri eNCA.

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„Sincer, este copleșitor”

Tatăl internaționalului sud-african a ținut să le transmită un gând bun tuturor fanilor fotbalului care le sunt alături în aceste clipe dificile. Valul de susținere venit din partea iubitorilor fotbalului reprezintă o consolare pentru familie, chiar dacă golul lăsat în urmă este de neînlocuit.

„Nu va fi ușor să mergem mai departe. Lumea spune că va deveni mai ușor, dar nu va fi așa. Pur și simplu înveți să trăiești cu asta… Așa cum am spus, este foarte greu. Vedem dragostea pe care lumea a avut-o pentru fotbalul pe care l-a jucat și pentru Jayden. Sincer, este copleșitor”, a mai adăugat tatăl fotbalistului.

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