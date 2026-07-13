Patronul roș-albaștrilor vrea să mai aducă la echipă doi atacanți, pe lângă Denis Drăguș și Florinel Coman, pe care a anunțat că îi așteaptă oricând și în orice condiții.

Trabzonspor vrea să îi rezilieze contractul lui Denis Drăguș

Finanțatorul de la FCSB anunța că a ajuns la un acord cu Denis Drăguș în privința unui contract la gruparea roș-albastră, însă singurul impediment în calea transferului este faptul că atacantul se află sub contract cu Trabzonspor.

Totuși, acest lucru s-ar putea schimba curând. Trabzonspor vrea să scape de Denis Drăguș, care nu intră în planurile lui Fatih Tekke. În ultimele săptămâni, turcii au încercat să îi caute o nouă echipă lui Drăguș, la care fotbalistul să meargă fie sub formă de împrumut, fie cu un transfer definitiv.

Totuși, chiar dacă mai multe cluburi s-au arătat interesate, niciunul nu este dispus să suporte integral salariul de 1,5 milioane de euro pe care fotbalistul îl încasează la Trabzonspor și nici nu vor să achite o sumă importată pentru transferul definitiv.

În aceste condiții, publicația Takvim anunță că șefii de la Trabzonspor sunt gata să ia o decizie drastică în privința fotbalistului român. Bașkanii de la Trabzonspor nu mai vor nici ei să plătească degeaba un salariu atât de mare, motiv pentru care, au ajuns la concluzia că prima variantă pentru a scăpa de Drăguș este rezilierea contractului.

Astfel, Denis Drăguș poate ajunge la FCSB liber de contract, așa cum visează și Gigi Becali.

”Trabzonspor nu a primit ofertele la care spera pentru Denis Drăguș, una dintre cele mai mari dezamăgiri de la echipă. Deși este dorit de mai multe formații din Super Lig, niciuna nu este dispusă să îi acopere salariul integral. În aceste condiții, rezilierea contractului a devenit o variantă tot mai probabilă. Dacă cele două părți vor ajunge la un acord, colaborarea va înceta”, au scris turcii.