Urmează un transfer pe bani mulți la Rapid: „E jucător!”

Recent, acționarul Victor Angelescu a dezvăluit că Rapid poartă discuții pentru transferurile lui Alexandru Dobre, Claudiu Petrila și Andrei Borza.

Andrei Borza (20 ani) continuă să fie urmărit de cluburi din străinătate, iar impresarul Victor Becali este convins că fundașul stânga valorează mult mai mult decât ofertele vehiculate până acum.

Întrebat despre situația fundașului stânga, Victor Becali a transmis că Rapid nu ar trebui să accepte o ofertă modestă pentru unul dintre cei mai valoroși jucători ai echipei.

„De vândut, ce să vinzi? Andrei Borza e jucător, nu îl vinzi pe 700.000 de euro. Pentru noi sunt probabil bani mulți, pentru ei sunt puțini. Nu știm”, a declarat Victor Becali, pentru Sport Total FM.

Cotat la 2,5 milioane de euro de Transfermarkt, Borza a ajuns la Rapid în vara lui 2023, când giuleștenii au plătit 800.000 de euro celor de la Farul Constanța.

Fundașul stânga are deja 88 de meciuri în Superligă, în care a înscris cinci goluri și a oferit șapte pase decisive.

Giuleștenii vor debuta în noul sezon al Superligii luni, 20 iulie, pe teren propriu, împotriva celor de la Sepsi. Partida va începe de la ora 21:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.