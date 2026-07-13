Matias Brandon Piscopo, puștiul italo-argentinian care a devenit viral pe rețelele sociale datorită execuțiilor sale spectaculoase, a semnat cu formația din Serie C.

Născut în 2017, Brandon are doar 8 ani, însă clipurile cu golurile și driblingurile sale au strâns sute de mii de vizualizări, iar pe rețelele sociale este urmărit deja de peste 20.000 de persoane.

A refuzat-o pe Valencia și a semnat cu Salernitana

Potrivit presei din Italia, Brandon Piscopo era dorit și de Valencia, însă Salernitana s-a mișcat mai rapid și a reușit să îi obțină semnătura.