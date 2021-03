Razvan Lucescu face anuntul momentului in fotbal! Cand si in ce conditii revine pe banca tehnica: "Cand o echipa e in dificultate, apare numele meu. E normal!"

Razvan Lucescu este liber de contract dupa despartirea recenta de Al Hilal.

Dupa performantele obtinute la Al Hilal si la Paok, antrenorul roman este unul dintre cei mai cautati tehnicieni. Dupa ce s-a zvonit ca ar putea lua drumul Turciei, acesta a ramas, deocamdata, fara angajament, si spune ca asteapta un proiect concret.

"Nu au fost discutii in mod direct, dar nu as vrea sa vorbim despre asta. Mi-am propus sa nu discut despre astfel de situatii si nici sa ma promovez. Mie imi plac chestiile concrete. Acum, eu sunt liber. Am obtinut lucruri extraordinare. E normal ca atunci cand o echipa se afla in dificultate sa apara numele meu. O sa vedem. As fi putut sa merg de acum sa antrenez, dar prefer sa astept pana la vara, astept sa se termine sezonul acesta.

Mi-am propus asta. E complicat ca, intrand acum, sa pot avea un control asupra echipei. Si la nivel psihologic e afectata. Asa ca mi-am spus sa evit o astfel de situatie. Bine, exista si oportunitati pe care nu trebuie sa le scap si sa risc. Dar trebuie sa vina. Sunt antrenor si nu stiu ce se va intampla. Pot sa spun ceva acum si sa apara o conjunctura diferita. Nu vreau sa nu vorbesc despre lucruri care nu sunt concrete", a spus Razvan Lucescu la GSP LIVE.

Razvan Lucescu a antrenat urmatoarele echipe: Rapid, FC Brasov, El-Jaish, Petrolul, Xanthi, PAOK si Al-Hilal. De asemenea, renumitul tehnician a mai fost si selectionerul Romaniei intre 2009 si 2011, timp in care a strans 21 de partide.