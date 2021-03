Razvan Lucescu, raspuns CLAR despre o posibila implicare la Rapid! Ce a spus despre antrenorul giulestenilor

Razvan Lucescu a mai pregatit-o pe Rapid in doua perioade, in 2004 - 2007, si in 2011 - 2012.

Ramas fara angajament dupa despartirea de Al Hilal, Lucescu a vorbit despre actuala situatie a giulestenilor, dar si despre o eventuala colaborare pe viitor. "Grig este unul dintre baietii de suflet ai mei. Il apreciez enorm. Mi-a fost foarte devotat si ca jucator. L-am avut in primul meu an la Brasov. El a venit de la Rapid sa fie alaturi de mine.



Eu sunt cu sufletul si el oricand poate sa discute cu mine, insa nu stiu daca e cel mai corect lucru pentru el, pentru ca el e in mijlocul situatiei. Eu sunt in afara, eu cu ce pot sa il ajut? Multa lume imi spunea ca eu vorbesc cu tatal meu. Ce sa vorbim? El avea problemele lui, eu le aveam pe ale mele. Ce putea sa imi spuna? Despre Varela pe care nu l-a vazut in viata lui? A, ca puteam schimba idei despre antrenamente, da, dar astea fac parte din realitatile fiecaruia.

Asa si Grig trebuie sa traiasca propria experienta", a spus Razvan Lucescu pentru ProSport.

Lucescu a pregatit de-a lungul carierei pe Rapid, FC Brasov, El-Jaish, Petrolul, Skoda Xanthi, Paok Salonic, Al Hilal si nationala Romaniei, iar cele mai bune performante le-a cunoscut la Salonic, unde a reusit sa castige eventul, in sezonul 2018-2019.

DERBY IN GHENCEA: STEAUA - FCSB 2, sambata, ora 15, live video pe www.sport.ro!