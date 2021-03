Razvan Lucescu, impresionat de un titular de la FCSB! "Pentru mine a fost intotdeauna un jucator bun, talentat"

Razvan Lucescu nu s-a ferit din a aduce laude unui jucator al FCSB-ului, in ciuda rivalitatii.

Este stiuta rivalitatea familie Lucescu cu Steaua, ambii facand istoria la Dinamo sau Rapid, insa nici nu s-au ferit sa vorbeasca frumos de rivala, mai ales atunci cand nu se aflau in competitie directa. Asta a facut si Razvan Lucescu, antrenorul proaspat despartit de Al Hilal, s-a declarat fan al lui Florin Tanase, capitanul FCSB-ului.

"Pentru mine Tanase nu este o surpriza. El intotdeauna a fost un jucator bun, de valoare, talentat. A fost considerat un jucator de mare perspectiva. A traversat si o perioada mai putin buna. Acum, revine ca fiind un jucator important. Sunt parcursuri firesti.

Intotdeauna fotbalul romanesc a scos la suprafata fotbalisti de talent. Altele au fost problemele noastre. Una dintre ele este educatia, educatia sportiva in mod special. Noi nu suntem luptatori, noi in momentele de dificultate cedam foarte usor. Noi facem lucrurile foarte bine atunci cand suntem cu incredere, cu entuziasm, dar valoarea unui jucator si a unui om in general este sa faca fata si dificultatilor", a spus Razvan Lucescu, la ProSport.

Decarul "ros-albastrilor" are 17 goluri in 22 de partide marcate in acest sezon, iar patronul echipei spera ca jucatorul sa fie urmatorul produs de export care sa aduca un profit sanatos clubului, dupa transferul lui Man, care a adus in conturile echipei 13 milioane de euro.

