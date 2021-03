BREAKING NEWS | Razvan Lucescu ar putea prinde un MEGA transfer dupa despartirea de arabi! "L-as vedea la Inter sau la AC Milan!"

Razvan Lucescu este liber de contract dupa ce s-a despartit de Al Hilal.

Alaturi de clubul din Arabia, antrenorul roman a reusit o tripla istorica si a castigat: Liga Campionilor Asiei, campionatul si Cupa Regelui. Romanul nu ar duce lipsa de oferte si ar putea ajunge la o echipa cu pretentii din Europa.

Fostul sef de la LPF, Dumitru Dragomir este convins ca Razvan Lucescu poate sta pe banca unei echipe de top din Italia.

"Pe Razvan Lucescu l-as vedea la Inter sau la AC Milan. Razvan este un foarte mare antrenor si un baiat destept.

Si Cosmin Olaroiu este valoros, dar pe Razvan Lucescu il cunosc. Si Sumudica e antrenor valoros, ma mir ca a dat chix la Rizespor", a declarat Dumitru Dragomir pentru AntenaSport.

Fostul antrenor de la Paok a fost demis de la Al Hilal dupa o serie de rezultate slabe. Esecul din campionat contra lui FC Damac, echipa unde evolueaza Constantin Budescu, a fost meciul care a creat ruptura definitiva.

"Momentan sunt in vacanta, in Maldive, cu familia. Aveam nevoie de o perioada in care sa fiu linistit. Vom vedea pe viitor ce va fi, ce urmeaza pentru mine.

Acum nu pot sa va spun nimic pentru ca nu ma gandesc la asta. Nu stiu unde voi antrena in viitor. Deocamdata sunt in vacanta. Asta e cel mai important", a declarat, zilele trecute, Razvan Lucescu.