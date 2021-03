BREAKING NEWS | Razvan Lucescu, dorit la echipa careia i-a declarat RAZBOI in urma cu 3 ani! Oferta incredibila primita de fostul antrenor de la Al-Hilal

Razvan Lucescu ar putea ajunge sa antreneze din nou in Grecia.

Potrivit GSP, tehnicianul in varsta de 52 de ani este dorit de sefii celor de la AEK Atena.

Daca ar accepta oferta grecilor, Razvan Lucescu ar fi pus in aceeasi situatie in care se afla tatal sau in Ucraina, unde este antrenorul lui Dinamo Kiev, marea rivala a echipei pe care a pregatit-o in trecut, Sahtior Donetk.

Asta pentru ca, atunci cand o antrena pe PAOK, Razvan Lucescu le-a declarat razboi celor de la AEK, lucru pe care, cu siguranta, suporterii nu l-au uitat.

Oficialii greci il doresc pe Lucescu, pe care il considera mai valoros, cu un nume mai sonor si cu rezultate mai bune decat Milan Rastavac, celalalt nume vehiculat cu care vor sa-l schimbe pe Manolo Jimenez in cazul in care echipa nu reuseste sa castiga Cupa Greciei si sa prinda un loc in cupele europene.

Razvan Lucescu este liber de contract dupa despartirea de Al Hilal, de la jumatatea lunii februarie.

De-a lungul carierei, antrenor le-a pregatit pe FC Brasov, Rapid, El Jaish, Petrolul Ploiesti, Xanthi, PAOK si Al-Hilal.