L-au DAT AFARA la mai putin de doua luni de cand l-au pus antrenor! Surpriza in Liga 1: Mosteanu pleaca de la FC Arges

Numit pe 5 octombrie in locul lui Ionut Badea, Ionut Mosteanu a rezistat doar pana azi pe banca lui FC Arges.

Infrangerea din Cupa cu Viitorul Pandurii Tg Jiu (0-1) i-a fost fatala. Telekom Sport sustine ca la club a abut loc o sedinta de urgenta in care s-a hotarat inlocuirea lui Mosteanu cu Adrian Dulcea, antrenor in C, la Unirea Bascov. Fost atacant al pitestenilor, Dulcea a mai antrenat la FC Arges intre 2013 si 2013, cand clubul era in liga a 3-a. Dulcea a condus si FC Arges 1953, clubul reinfiintat in 2015 de suporteri si care a fuzionat, in cele din urma, cu cel al primariei pentru a forma actuala FC Arges.

Cu Ionut Mosteanu pe banca, FC Arges a obtinut primele victorii de la revenirea in Liga 1, contra Astrei si a Voluntariului. De asemenea, pitestenii au scos egaluri cu Viitorul si Poli Iasi. Inainte de venirea lui Mosteanu, Argesul avea doar un punct in 6 etape. FC Arges e pe 15 in Liga 1, cu 9 puncte, unul mai mult decat Astra.