Surpriză de proporții la FCSB! Patru jucători importanți revin pe teren sub comanda lui Laurențiu Reghecampf

Laurențiu Reghecampf a început cu dreptul cel de-al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor, obținând o victorie la limită, scor 1-0, în fața Oțelului Galați, în etapa a 11-a a competiției interne. În urma acestui succes, FCSB a ajuns la 15 puncte, reducând distanța față de liderul Dinamo la 11 lungimi.

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Opțiuni noi pentru confruntarea cu ilfovenii

Pentru partida următoare împotriva celor de la FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00, FCSB se va putea baza din nou pe Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou. Pe lângă aceștia, există șanse foarte mari, potrivit lui MM, ca fundașii Mihai Popescu și Dylan Batubinsika să fie recuperați și ei. Popescu nu a evoluat încă în acest sezon, în timp ce Batubinsika a absentat la meciul cu gălățenii.

„Având în vedere că ai 9 zile până la meciul cu Voluntari, că până la meciul ăla o să îi ai pe Drăguș, pe Boutoutaou, e cu totul altceva. Poate să fie și Mihai Popescu, chiar și Batubinsika, deci vedem. Fotbalul e complex”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Dublu campion al României cu FCSB, Laurenţiu Reghecampf a antrenat ultima oară formaţia tunisiană Esperance Sportive Tunis.