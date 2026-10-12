Surpriză de proporții la FCSB! Patru jucători importanți revin pe teren sub comanda lui Laurențiu Reghecampf

Surpriză de proporții la FCSB! Patru jucători importanți revin pe teren sub comanda lui Laurențiu Reghecampf Fotbal intern
SPORT.RO
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Formația bucureșteană primește întăriri serioase pentru duelul cu FC Voluntari, la scurt timp după succesul obținut la limită cu Oțelul Galați (1-0).

TAGS:
FCSBMihai StoicaGigi BecaliLaurentiu Reghecampf
Din articol

Laurențiu Reghecampf a început cu dreptul cel de-al treilea mandat pe banca roș-albaștrilor, obținând o victorie la limită, scor 1-0, în fața Oțelului Galați, în etapa a 11-a a competiției interne. În urma acestui succes, FCSB a ajuns la 15 puncte, reducând distanța față de liderul Dinamo la 11 lungimi. 

După meciul cu moldovenii, staff-ul echipei a primit vești bune din partea conducerii, Mihai Stoica anunțând două reveniri importante.

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Pentru partida următoare împotriva celor de la FC Voluntari, programată luni, 19 octombrie, de la ora 21:00, FCSB se va putea baza din nou pe Denis Drăguș și Aymen Boutoutaou. Pe lângă aceștia, există șanse foarte mari, potrivit lui MM, ca fundașii Mihai Popescu și Dylan Batubinsika să fie recuperați și ei. Popescu nu a evoluat încă în acest sezon, în timp ce Batubinsika a absentat la meciul cu gălățenii.

„Având în vedere că ai 9 zile până la meciul cu Voluntari, că până la meciul ăla o să îi ai pe Drăguș, pe Boutoutaou, e cu totul altceva. Poate să fie și Mihai Popescu, chiar și Batubinsika, deci vedem. Fotbalul e complex”, a transmis Mihai Stoica, potrivit Fanatik.

Dublu campion al României cu FCSB, Laurenţiu Reghecampf a antrenat ultima oară formaţia tunisiană Esperance Sportive Tunis.

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