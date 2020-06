Rapidistii se tem de Covid-19 dupa amicalul cu Dinamo! "Situatia e greu de gestionat! Urmeaza alte teste!" 

Oficialii lui Rapid au declarat ca sunt ingrijorati dupa amicalul cu Dinamo, avand in vedere ca magazionerul "cainilor rosii" a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus.

Rapid si Dinamo s-au infruntat saptamana trecuta. Acum, dupa aflarea vestii ca la Dinamo va fi demarata o ancheta epidemiologica, oficialii giulestenilor au declarat ca se tem de posibilitatea ca DSP-ul sa extinda aceasta procedura si in tabara lor.

"Am auzit si au azi dupa ce am terminat intalnirea cu Sandu si, da, e o veste pe care nu am procesat-o foarte bine. Din pacate, si noi am avut un meci acum o saptamana. Sper totusi ca lucrurile sa fie ok. Pe de alta parte, si in alte tari s-au intamplat sa existe fotbalisti care au avut Covid sau membri ai staff-ului.

Speram ca lucrurile sa nu degenereze. In momentul de fata mi-e greu sa anticipez ce se va intampla cu Dinamo, cu celelalte echipe, cu campionatul. Ramane de vazut daca se va confirma ca intr-adevar aceasta persoana este infestata", a declarat unul dintre actionarii Rapidului, Ovidiu Burca, pentru Telekom Sport.

El a mai mentionat ca la Rapid s-au facut deja 3 teste, urmatorul fiind programat peste 7 zile. Aceste verificari se vor efectua si mai des odata cu apropierea momentului in care se va relua Liga a 2-a.

"Noi am facut deja 3 teste. Urmeaza ca in urmatoarele 7 zile sa facem un alt test. Din 14 in 14 zile facem teste. Cu cat ne vom apropia de competitie, inainte de meciurile oficiale, cu 2-3 zile inainte toata lumea va fi testata.

Noi am stabilit si un regulament de ordine interioara, special conceput pentru aceasta perioada, cu restrictiile si cu limitarile pe care atat sportivii, cat si membri ai personalului auxiliar trebuie sa le respecte in aceasta perioada. E foarte complicat pentru ca atunci cand depistezi un caz in cadrul echipei, lucrurile sunt destul de greu de gestionat", a marturisit fostul presedinte al clubului din Giulesti.

