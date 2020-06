Primele declaratii ale lui Dan Alexa dupa primul meci pe banca Rapidului! Ce spune despre infrangerea cu Dinamo 

Rapid a pierdut primul amical cu Dinamo, 1-0.

Giulestenii nu au reusit sa se impuna la debutul lui Dan Alexa, insa au pus reale probleme lui Dinamo, care a invins prin golul inscris de Perovic dintr-o faza fixa.

Antrenorul Rapidului a vorbit despre prestatia echipei sale si senzatiile dupa meci.

"Tinand cont ca pentru noi a fost primul antrenament in care am putut sa jucam mai mult de 4, a fost un joc in multe momente reusit, am pus probleme lui Dinamo, am avut situatii bune de a inscrie.

Din pacate, am luat un gol la faza fixa, am rulat toti jucatorii, sunt multumit in mare, ma nemultumeste rezultatul dar incerc sa iau partile bune.

Am avut momente de 10-15 minute foarte bune, apoi am cazut o perioada, ne-am revenit.

Daca ne luam strict dupa meciul de astazi, nu au fost diferente intre ligi. Intr-adevar, Dinamo are jucatori din playoff, au stapanire de sine.

Ma bucur ca ne putem antrena normal, de maine sa ne facem antrenamentele cu tot lotul. Avem meci amical cu Astra peste doua zile, imi doresc sa nu ne accidentam", a declarat Dan Alexa pentru pagina oficiala a Rapidului.