Geniu de STICLA GRATIS pentru Liga 1: sa inceapa licitatia! A jucat de 31 de ori in nationala Frantei si era anuntat drept noul ZIDANE. Tocmai a fost dat afara de echipa lui

La 32 de ani, a ramas din nou fara echipa.

Dupa ani de chin din cauza accidentarilor, Yoann Gourcuff nu stie incotro s-o apuce. Mijlocasul cu 31 de selectii in nationala Frantei tocmai s-a despartit de Dijon. In tur, a prins doar 8 meciuri, toate din postura de rezerva. Gourcuff n-a mai jucat din octombrie in Ligue 1 din cauza problemelor medicale.

Trecut pe la Milan, Lyon sau Bordeaux, Gourcuff a fost considerat unul dintre cei mai talentati jucatori ai generatiei sale, insa n-a putut rezista la cel mai inalt nivel din cauza problemelor repetate cauzate de accidentari.

Gourcuff a fost promovat de Boloni la Rennes, de unde a ajuns la Milan.