Sepsi a primit „sentința”! Gafa șocantă care a schimbat clasamentul în Liga 2

Sepsi a retrogradat surprinzător în eșalonul secund, după ce a în sezonul trecut a încheiat pe penultima poziție din Superliga.

Covăsnenii a avut un start sub așteptări de sezon, iar problemele continuă la formația antrenată de Ovidiu Burcă.



Sepsi a primit „sentința”! Gafa care a schimbat clasamentul în Liga 2



Sepsi a remizat în prima rundă din liga secundă a României, scor 1-1, cu Chindia Târgoviște, într-un meci în care târgoviștenii au deschis scorul prin Honciu în minutul 16, iar covăsnenii au egalat în minutul 60 prin Cosmin Matei.

În aceeași partidă, Sepsi a făcut o gafă monumentală în momentul în care Ovidiu Burcă l-a introdus pe Giovani Ghimfuș, dar mijlocașul nu se afla pe foaia de joc și nu putea fi introdus.



În urma acestei erori, FRF a decis să le ofere câștig de cauză celor de la Chindia Târgoviște, iar Sepsi a pierdut meciul cu 0-3, la „masa verede”. Pe lângă această depunctare, covăsnenii au primit și o amendă de 2100 de lei.

„În temeiul art. 83/10/1 din RD al FRF cu aplicarea dispozițiilor art. 34/1 din RD, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe se sancționează cu pierderea jocului cu 3-0 (forfait) și cu aplicarea unei penalități sportive de 2100 lei”, se arată pe site-ul Federației.

