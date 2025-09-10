Sepsi a primit „sentința”! Gafa șocantă care a schimbat clasamentul în Liga 2

Sepsi a primit „sentința"! Gafa șocantă care a schimbat clasamentul în Liga 2
Sepsi a fost sancționat în urma unei gafe de proporții pe care a făcut-o la un meci de Liga 2.

Sepsi a retrogradat surprinzător în eșalonul secund, după ce a în sezonul trecut a încheiat pe penultima poziție din Superliga.

Covăsnenii a avut un start sub așteptări de sezon, iar problemele continuă la formația antrenată de Ovidiu Burcă.

Sepsi a primit „sentința”! Gafa care a schimbat clasamentul în Liga 2

Sepsi a remizat în prima rundă din liga secundă a României, scor 1-1, cu Chindia Târgoviște, într-un meci în care târgoviștenii au deschis scorul prin Honciu în minutul 16, iar covăsnenii au egalat în minutul 60 prin Cosmin Matei.

În aceeași partidă, Sepsi a făcut o gafă monumentală în momentul în care Ovidiu Burcă l-a introdus pe Giovani Ghimfuș, dar mijlocașul nu se afla pe foaia de joc și nu putea fi introdus.

În urma acestei erori, FRF a decis să le ofere câștig de cauză celor de la Chindia Târgoviște, iar Sepsi a pierdut meciul cu 0-3, la „masa verede”. Pe lângă această depunctare, covăsnenii au primit și o amendă de 2100 de lei.

„În temeiul art. 83/10/1 din RD al FRF cu aplicarea dispozițiilor art. 34/1 din RD, clubul ACS Sepsi OSK Sf. Gheorghe se sancționează cu pierderea jocului cu 3-0 (forfait) și cu aplicarea unei penalități sportive de 2100 lei”, se arată pe site-ul Federației.

Ce a spus Ovidiu Burcă: „Nu este așa”

Ovidiu Burcă a comentat decizia luată de FRF, dar consideră să Sepsi are șanse mari să întoarcă decizia la comisii.

„Am văzut că s-a scris că am fi în culpă, dar nici pe departe nu este așa. Noi am procedat exact așa cum cere regulamentul. Adică arbitrul a fost informat de accidentarea unui jucător de-al nostru, Vereguț, care a făcut o entorsă la încălzire, înainte de meci.

S-a discutat cu arbitrul, chiar i s-a înmânat și o hârtie din partea doctorului, l-am luat pe Ghimfuș din tribună și l-am trecut pe bancă.

Este clar o greșeală undeva și sunt sigur că la comisie se va lămuri totul”, a spus Ovidiu Burcă la digisport.ro.

În urma acestei decizii, Sepsi a coborât cu un loc în ierarhia Ligii 2 și se află pe locul 11 cu 7 puncte. De cealaltă parte, Chindia Târgoviște a urcat pe locul trei și a adunat 12 puncte.

