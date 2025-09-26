Retrogradarea în Liga 2 a fost un adevărat șoc pentru conducerea clubului, care a reușit să păstreze la echipă câțiva jucători importanți, dar să și întărească echipa cu alte nume importante, precum Joonas Tamm sau Adnan Aganovic.

Laszlo Dioszegi, patronul celor de la Sepsi, rămâne implicat în viața echipei chiar dacă nu a mai apărut în spațiul public.

Laszlo Dioszegi, în continuare lângă Sepsi după retrogradarea în Liga 2

Întrebat despre omul cu bani de la Sepsi, Attila Hadnagy, directorul sportiv al echipei, a dezvăluit că acesta se ocupă de afacerile lui, dar își face timp și pentru a se implica la echipă.

„A fost un șoc foarte, foarte mare din care, încă, cred că nu ne-am revenit și au trecut deja șase etape din Liga 2, iar noi nu ne-am revenit din șocul ăsta. Cum am zis, trebuie să trecem peste, trebuie să fie o învățătură de minte. Am regândit totul, au plecat majoritatea jucătorilor care nu au vrut să rămână cu noi la greu. Cunoști omul când ești la greu, cum se zice.

Au rămas câțiva jucători care sunt cu sufletul lângă noi, a revenit și Aganovic, a rămas și Matei care a vrut să rămână neapărat cu noi. Lângă ei pot crește jucătorii mai bine și, cu experiența lor, putem să promovăm.

Decepția, probabil, a fost mare. Nici eu n-am mai ieșit atât de mult în ziare, a fost o perioadă grea și pentru dânsul, dar și pentru noi. El, normal, are firma lui în care trebuie să fie mai prezent, dar este alături de noi, vine la club, vorbim, stăm cu echipa la masă, deci tot activ este, așa cum a fost și în Liga 1. Normal că se vede pe noi că n-am trecut de decepția aia, dar trebuie să fim pozitivi”, a spus Hadnagy, în dialog cu Sport.ro.

Sepsi, patru victorii la rând în Liga 2

După 2-0 cu Câmpulung în ultima etapă, Sepsi a ajuns la patru victorii consecutive în Liga 2, dar rămâne în afara locurilor de play-off, cu 13 puncte după șapte runde, pe locul nouă.

În următoarea etapă, echipa pregătită de Ovidiu Burcă va avea parte de un test dificil. Se va deplasa în Ghencea pentru duelul cu Steaua, o altă echipă cu un start bun de sezon, dar fără drept de promovare.

