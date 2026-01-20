VIDEO EXCLUSIV Încă patru echipe s-au calificat în grupele principale de la EHF EURO 2026!

Încă patru echipe s-au calificat în grupele principale de la EHF EURO 2026! Handbal
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Campionatul European de handbal masculin este transmis în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
EHF Euro 2026VoyoGermaniaSpaniaFrantaNorvegia
Din articol

Patru echipe, Germania, Spania, Suedia şi Croaţia s-au calificat, luni, în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia, transmite AFP.

Germania, vicecampioana olimpică de la Paris, a învins Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), într-un meci decisiv, cu 34-32 (foto), după ce pierduse surprinzător în faţa Serbiei.

În Grupa E, Suedia şi Croaţia şi-au asigurat biletele pentru faza următoare înaintea ultimei etape, prin victoriile reuşite în faţa Georgiei, respectiv a Olandei.

Franţa, deţinătoarea trofeului, a câştigat Grupa C, după o victorie în faţa Norvegiei, cu 38-34.

Rezultatele înregistrate luni și clasamentele grupelor

Grupa A

Germania - Spania 34-32

Austria - Serbia 26-25

Clasament final

1. Germania 4 puncte

2. Spania 4

3. Austria 2

4. Serbia 2

Grupa C

Franţa - Norvegia 38-34

Cehia - Ucraina 38-29

Clasament final

1. Franţa 6 puncte

2. Norvegia 4

3. Cehia 2

4. Ucraina 0

Grupa E

Georgia - Suedia 29-38

Olanda - Croaţia 29-35

Clasament

1. Suedia 4 puncte

2. Croaţia 4

3. Olanda 0

4. Georgia 0

Primele două clasate se califică din fiecare grupă în grupele principale. La egalitate de puncte, departajarea se face prin rezultatul meciului direct, informează Agerpres.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
Cum va fi vremea în următoarele 4 săptămâni. Meteorologii ANM au estimat de când se mai încălzește
ARTICOLE PE SUBIECT
Dayro ”El Loco” Moreno! Cum arată în 2026, câte goluri a marcat în primul meci al anului și ce record a mai bifat
Dayro ”El Loco” Moreno! Cum arată în 2026, câte goluri a marcat în primul meci al anului și ce record a mai bifat
ULTIMELE STIRI
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
„Probleme” de lux pentru tenisul românesc! Situație rară între Sorana Cîrstea și Jaqueline Cristian în clasamentul WTA
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Mercato iarnă 2026 | Toate transferurile efectuate de echipele din Liga 1 sunt aici

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Încă un jucător ajunge la FCSB! A venit anunțul

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Ștefan Baiaram și-a anunțat decizia după oferta de 5 milioane de euro: ”Am discutat cu conducerea!”

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

Italienii anunță transferul lui Radu Drăgușin!

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

MM Stoica a făcut anunțul despre transferul lui Dennis Politic

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu

Lovitură de teatru după finala nebună de la Cupa Africii! Senegal poate rămâne fără trofeu



Recomandarile redactiei
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026
Într-un an cât alții în zece: Sorana Cîrstea a strâns avere în 130 de minute, la Australian Open 2026
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
„Blestemul“ Drăgușin: ce se întâmplă, la Tottenham, îngrozește fanii!
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Vladislav Blănuță, caz închis! Unde va juca atacantul ofertat de Dinamo
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Steaua l-a dat a doua oară afară pe fotbalist, la interval de câteva zile!
Alexi Pitu pleacă din Danemarca. Dinamo și Rapid vor să-l readucă în Liga 1
Alexi Pitu pleacă din Danemarca. Dinamo și Rapid vor să-l readucă în Liga 1
Alte subiecte de interes
Branko Vujovic de la Dinamo, golgheter la EHF EURO 2026! Record ABSOLUT de goluri
Branko Vujovic de la Dinamo, golgheter la EHF EURO 2026! Record ABSOLUT de goluri
Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO)
Cât s-a terminat Danemarca - Macedonia de Nord, meci din grupa României de la EHF EURO 2026 (VOYO)
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
FCSB - Sparta Praga, de la 21:30 (VOYO și Pro TV). Cotele la pariuri. Analiza lui Dan Chilom
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Parma - Palermo 0-1. Man și Mihăilă, OUT din Coppa Italia! Dennis a ratat un penalty contra echipei lui Nedelcearu
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer, prima reacție după ce s-a retras din naționala Germaniei
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
Manuel Neuer se retrage din naționala Germaniei. 15 ani la cel mai înalt nivel și portarul român pe care îl remarca
CITESTE SI
Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

stirileprotv Cea mai lungă șosea din lume traversează 14 țări și două continente. Parcurgerea ei poate dura și un an de zile

Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

protv Angelina Jolie e istorie! Cine o înlocuiește în noul film „Tomb Raider”: Ea este noua Lara Croft

O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

stirileprotv O țară care a făcut parte din Uniunea Sovietică are acum o economie explozivă: 3.220 de euro, PIB pe cap de locuitor

Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

stirileprotv Meteorologii anunță o schimbare a vremii în următoarele două săptămâni. Când am putea scăpa de ger

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!