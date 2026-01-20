Patru echipe, Germania, Spania, Suedia şi Croaţia s-au calificat, luni, în grupele principale ale Campionatului European de handbal masculin - EHF EURO 2026, care are loc în Danemarca, Suedia şi Norvegia, transmite AFP.

Germania, vicecampioana olimpică de la Paris, a învins Spania, dublă campioană europeană (2018, 2020), într-un meci decisiv, cu 34-32 (foto), după ce pierduse surprinzător în faţa Serbiei.

