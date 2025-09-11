Federația Română de Fotbal a decis să o depuncteze pe Sepsi OSK și să o amendeze cu 2100 de lei, după ce clubul, în prima etapă cu Chindia Târgoviște, l-a folosit în meci pe Giovani Ghimfuș.



Fotbalistul nu se afla pe foaia de joc, motiv pentru care nu trebuia nici să fie introdus de Ovidiu Burcă pe suprafața de teren.



Laszlo Dioszegi crapă de furie după ce Sepsi OSK a pierdut la masa verde: ”Gata, mă gândesc să intru în silenzio stampa”



Laszlo Dioszegi, patronul covăsnenilor, a sugerat că arbitrii sunt, în fapt, cei care nu și-ar fi făcut treaba. Finanțatorul a susținut că Ghimfuș ar fi fost introdus doar pe lista adițională.



”Nu se poate așa ceva! Vă spun sincer că mă gândesc foarte serios să intru în silenzio stampa și să încerc să mă ocup de problemele mele de sănătate. În ultimele luni am tot amânat niște operații, pe care trebuia să le fac, doar ca să încerc să mă ocup în continuare de echipă. Îmi doresc enorm să revenim doar după un sezon de Liga 2 în prima ligă.



Însă, nu vedeți ce ni se întâmplă? Ok, poate că e și greșeala delegatului nostru, dar tu ca arbitru ce ai păzit? Arbitrii i-au permis acelui jucător să intre pe teren, nu a intrat el cu forța sau nu a fost vorba de vreun jucător care a jucat pe fals. A fost problema că el (n. r. - Giovani Ghimfuș) fusese trecut doar pe lista adițională.



Dacă era vorba despre un asemenea caz, cu fotbalist de la noi care să joace pe fals, atunci eu ridicam mâna și spuneam că suntem vinovați și trebuie să pierdem meciul cu 3-0. Iar acum cum au gândit oare ce de la Comisie? La meciul cu FCU de acum doi ani arbitrul a urmat cei trei pași corecți și a fluierat oprirea meciului din cauza acelor scandări. Acum ce s-a întâmplat cu Chindia? Schimbarea aia s-a produs cu acordul arbitrului, meciul s-a terminat fără nicio problemă, nimeni nu a comentat, iar apoi se sesizează FRF-ul?



Ok, s-a sesizat, dar decide rejucarea partidei, nu pierderea meciului cu 3-0. Decizia o iei și după o lună? Am văzut că cei de la Chindia au făcut nuntă după decizie. Dar ei tot cereau public să primească 3-0 la masa verde și înainte de decizie. Păi așa e corect și frumos să câștigi puncte? De ce nu au ieșit cei de la Chindia să ceară judecarea partidei?



La aduc aminte celor de la Târgoviște că prin 2016 Chindia avea meci cu noi la Sepsi pe stadion, iar domnul Ghergu a făcut atunci un circ înainte de meci, că unul dintre careurile de 16 metri e mai mic. S-a întârziat startul meciului ca să se măsoare acel careu și s-a demonstrat că domnul Ghergu nu avea dreptate. Noi nu am mai făcut niciun circ după acea problemă ridicată de Chindia.



Acum, după această decizie de la Comsia de Disciplină am coborît pe locul 13, dar sincer nici nu meritam mai mult deoarece nu am jucat ceea ce trebuie până acum. Eu unul am puterea să recunosc acest lucru. Nu sunt mulțumit, iar eu îi rog frumos pe jucători să strângă rândurile și să se trezească”, a spus Laszlo Dioszegi, potrivit ProSport.

