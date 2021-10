Propunere în direct pentru Daniel Pancu: „Vă aștept la aeroport, vă duc la Bayern Munchen!”

Antrenorul român a fost invitat special în cadrul emisiunii „Ora exactă în sport”, alături de Florin Caramavrov și jurnalistul Mihai Rusu, care a intrat în direct de la Munchen. În momentul discuției despre naționala României, românul stabilit în Germania a vorbit despre mentalitatea tehnicienilor nemți și modul în care aceștia se pregătesc, astfel încât fotbalul pe care îl joacă echipele lor să fie unul modern, deschis.

Daniel Pancu, rămas liber de contract în ianuarie, după despărțirea de Poli Iași, a ținut să precizeze cum în România un astfel de stil este criticat, fiind preferat cel al jocului închis, bazat pe apărare, punctând că selecționerul naționalei, Mirel Rădoi, a fost criticat în repetate rânduri pentru încercările sale de a moderniza jocul primei selecționate.

Propunere interesantă pentru Pancu

Într-un dialog cu Mihai Rusu, tehnicianul român a primit o propunere interesantă din partea jurnalistului, aceea de a merge în Munchen, pentru a asista la antrenamentele campioanei Germaniei, astfel încât să învețe cât mai mult din modul și gândirea nemților.

Daniel Pancu: Selecționerul a fost acuzat că le-a dat prea mult curaj, prea mult elan și a fost acuzat că mergem să ne batem cu toată lumea, dar noi nu putem. E o problemă în România. El a încercat să schimbe mult din lucrurile astea și chiar a insuflat mentalitatea asta care există și la nemți, dar a fost aspru criticat în România. Mulți antrenori din România sunt considerați genii tactice când echipa lor nu primește gol, chiar dacă ajunge de două ori la poarta adversă.

Mihai Rusu: Aici este marea greșeală de interpretare, vă dau dreptate, de aceea, sunt foarte puțini antrenori români sau aproape deloc care lucrează în Bundesliga sau în Franța, Italia, Anglia. Tocmai pentru acest stil foarte vechi. Toți antrenorii mari se perfecționează din 3 în 3 luni, din 6 în 6 luni. Domnule Pancu, eu cred că veți face o carieră bună și vă propun, veniți în Bundesliga, să asistați la antrenamente la anumite cluburi. Veniți la Munchen, vă stau la dispoziție.

D.P: Am căutat în toată perioada asta, dar cu pandemia am preferat să nu ies din România. De când sunt liber, am 6-7 luni, caut mereu și toate mijloacele de informare.

M.R: Veniți la Munchen, vă aștept la aeroport, vă duc la Bayern Munchen, vă duc la 1860 (n.r TSV 1860 Munchen) și vă arăt foarte multe chestiuni care sunt importante pentru dezvoltarea carierei dumneavoastră.

Rădoi, prezent la antrenamentele lui Stuttgart

Selecționerul României a mers în Germania, înainte de duelul cu naționala lui Flick, la Stuttgart, pentru a asista la antrenamentele lui Pellegrino Matarazzo, după cum a dezvăluit chiar el.

„Este un lucru grozav pentru mine. Sunt extrem de recunoscător faţă de cei responsabili (n.r. care i-au permis accesul la antrenamente) şi apreciez foarte mult. VfB reprezintă fotbalul de succes şi spectaculos şi se bazează pe tineri talentaţi.

Modul în care sunt introduşi în realităţile fotbalului profesionist de înaltă performanţă, de către antrenorul Matarazzo, este foarte interesant. România are, de asemenea, un număr de tineri jucători pe care aş dori să-i dezvolt şi mai mult”, a spus selecționerul.