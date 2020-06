Hagi e pe cale sa dea lovitura! Un fotbalist de la Viitorul a intrat in vizorul unor cluburi din strainatate: "M-au intrebat despre el!"

Louis Munteanu (17 ani) poate fi urmatorul produs de export din echipa lui Hagi.

Louis Munteanu a impresionat in tricoul Viitorului in acest sezon. Intr-unul dintre cele doua amicale disputate cu Universitatea Craiova, in urma cu cateva zile, Munteanu a reusit sa inscrie o dubla.

Victor Becali dezvaluie ca a primit mai multe intrebari despre tanarul jucator din echipa lui Hagi, insa spune ca va trebui sa confirme in continuare pentru a prinde un transfer important:

"Louis Munteanu este un jucator tanar si m-au intrebat echipe despre el, dar de la a intreba pana a se concretiza este drum lung. Il urmaresc si doi, trei ani, nu se arunca nimeni asa cu capul inainte, decat daca e foarte talentat", a spus Victor Becali pentru Gazeta.

Louis Munteanu a reusit sa inscrie 3 goluri in cele 9 meciuri disputate in acest sezon al Ligii 1. Tanarul atacant are o cota de piata de 325.000 de euro, conform Transfermarkt.