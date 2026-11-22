Imediat după apariția veștii, Sport.ro a luat legătura cu Silviu Lung senior, fostul portar al naționalei. Cei doi au fost adversari în campionat, Georgescu la Dinamo, iar Lung la Universitatea Craiova, însă au împărțit vestiarul primei reprezentative.

„Doamne, ce veste tristă mi-ai dat!”

Fostul goalkeeper a primit cu tristețe vestea și a vorbit despre calitățile atacantului.

„Doamne, ce veste tristă mi-ai dat! Să-i fie țărâna ușoară și să-l odihnească Dumnezeu în pace! A fost un tip foarte profesionist și mereu cu zâmbetul pe buze. Era un jucător foarte bun, iar lovitura lui de cap era excepțională. Detenta, precizia loviturilor... era foarte bun la loviturile de cap.

Din păcate, timpul nu iartă pe nimeni. Acesta este ciclul vieții. Dumnezeu să-l odihnească în pace”, a spus Silviu Lung pentru Sport.ro.

Atacantul a jucat la Dinamo între 1973 și 1983, perioadă în care a câștigat patru titluri de campion și o Cupă a României. A marcat 207 goluri în 260 de meciuri de campionat pentru „câini” și rămâne cel mai bun marcator din istoria clubului.