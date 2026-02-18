Cristiano Bergodi „fierbe“. Nu din cauza frigului, în ciuda viscolului de afară, ci pentru că soarta sa profesională urmează să fie influențată de o decizie luată de Comisia de Disciplină.

Italianul continuă să aibă mari emoții după scandalul imens în care a fost implicat, la finalul meciului CFR Cluj – U Cluj, scor 3-2, din etapa a 26-a. Atunci, Bergodi s-a înjurat cu Andrei Cordea și cei doi au fost la un pas de bătaie, înainte ca intervenția celor din jur să încheie scandalul. Chiar și așa, incidentul a fost notat de arbitru, în raportul de joc, iar acum e de așteptat să curgă niște suspendări mari de tot, dictate de comisie.

Cazul a fost analizat, într-o primă fază, săptămâna trecută. Astăzi, Bergodi ar fi trebuit să ajungă, la București, pentru a fi audiat și el. Doar că zborul său a fost anulat din cauza vremii. Italianul a aflat că nu mai poate face deplasarea, la București, când ajunsese deja pe aeroportul de la Cluj.

De acum, sunt două variante. Audierea lui Bergodi se va amâna sau va avea loc online. Italianul a fost sancționat deja de club, după cum Sport.ro a arătat aici.