CFR Cluj s-a impus cu 3-2 în fața lui ”U” Cluj, într-un meci din etapa 26 din Superliga. La fianlul acestei partide a avut loc un scandal monstruos între Cristiano Bergodi și Andrei Cordea.

Jucătorul lui CFR Cluj l-ar fi înjurat pe antrenorului lui ”U” Cluj în minutul 85 al meciului, iar italianul s-a inflamat serios și la finalul partidei a sărit să îl bată pe Cordea.

Ce decizie a luat ”U” Cluj în așteptarea verdictului Comisiei de Disciplină

Andrei Cordea a fost deja la Comisia de Disciplină, iar jucătorul a vorbit despre scandalul cu Bergodi. Italianul va fi audiat săptămâna viitoare dar este destul de probabil ca cei doi să nu fie iertați de suspendare, sigura întrebare fiind câte etape vor sta „pe bară”.

În așteptarea verdictului de la comisie, ”U” Cluj l-a amendat deja pe Cristiano Bergodi, după cum a dezvăluit președintele formației clujene.

„Ne aşteptăm la o suspendare, sperăm să fim într-o limită inferioară a regulamentului. Am avut o discuţie şi are o amendă”, a spus Radu Constantea la Prima Sport.

Bergodi a fost ”instalat” la Universitatea Cluj în luna octombrie, după ce Ioan Ovidiu Sabău a plecat de la echipă. De atunci, a bifat 15 meciuri pe banca ”studenților” (zece victorii, două rezultate de egalitate și trei înfrângeri).

După acest meci, ”U” Cluj a rămas cu 42 de puncte, pe locul cinci, iar CFR Cluj a urcat în zona play-off-ului, pe șase. Poate fi depășită dacă FC Botoșani o bate pe Metaloglobus duminică.