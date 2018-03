Prizonier la Steaua! Ce se intampla cu fundasul care a jucat doar 336 de minute si ce clauza si-a trecut Artur Jorge in contract

Artur Jorge poate sa joace doar pentru echipa mare a FCSB-ului, acolo unde nu are, insa, loc. El si-a trecut in contract o clauza impotriva trimiterii la echipa secunda.

BATALIA SECOLULUI: JOSHUA VS. PARKER, PRO TV, SAMBATA, ORA 00:30

Fundasul central portughez a ajuns la FCSB in luna august a anului 2017, dupa ce oficialii ros-albastrii l-au imprumutat pentru un sezon de la Braga. Mai mult, stelistii au si optiunea de prelungire in schimbul sumei de 700.000 de euro, dar sansele ca acestia sa o activeze sunt minime.

Artur Jorge a gafat inca din primul meci jucat pentru FCSB, atunci cand a inscris in propria poarta in primul minut al meciului disputat de ros-albastri pe Ilie Oana, contra celor de la Juventus Bucuresti, scor 2-1. Dupa acel meci, portughezul si-a pierdut din sansele de a mai evolua in tricoul echipei pregatite de Nicolae Dica.

In aproape opt luni petrecute in Romania, Artur Jorge a bifat 4 partide dintre care 3 in Cupa României si una in Liga I. Motivul pentru care lusitanul in varsta de 23 de ani nu poate fi trimis la echipa a doua a FCSB-ului este ca a cerut ca in contract sa apara o clauza care sa-l scape de Liga a 3-a. Conform intelegerii dintre cele doua parti, Artur Jorge poate evolua doar la echipa din Liga 1.