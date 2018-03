FCSB, peste Real Madrid, Liverpool, Napoli si Dortmund! Capitolul la care echipa lui Dica e in topul Europei!

Dica a reusit o performanta rara cu FCSB.

Jocul promovat de Dica la FCSB plaseaza echipa ros-albastra pe locul 15 in Europa la capitolul posesie in acest sezon.

E o performanta rara, in conditiile in care echipe mari din Europa stau mult mai rau in acest clasament.



Potrivit unui studiu realizat de CIES Football Observatory, FCSB are posesie medie de 61,5% in fiecare meci. Clasamentul e dominat de Manchester City, echipa lui Guardiola avand in medie posesie de 69,1%.

Dica e peste manageri de top la acest capitol. Tottenham, Dortmund, Napoli, Bengica, Arsenal sau Real Madrid nu prind nici macar top 20 in acest moment.

FCSB nu e singura echipa din Romania care apare in acest top. Si CSU Craiova are o clasare buna, sub Napoli, pe locul 27.