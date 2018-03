"E sinucidere daca ma apar tot meciul la Bucuresti!" Flavius Stoican vrea sa dea LOVITURA pe Arena Nationala impotriva Stelei

Flaviu Stoican anunta ca vrea sa-i incurce planurile luI Dica pentru titlu.

Flavius Stoican, antrenorul formatiei Poli Iasi, vrea sa dea impreuna cu jucatorii sai lovitura la Bucuresti si este gata pentru a le provoca ros-albastrilor o infrangere pe National Arena.

"La Cluj am practicat un joc bun si sunt sigur ca cei de la CFR Cluj nu se asteptau sa le punem atat de multe probleme, dar meciul din Gruia a trecut , iar acum suntem gata pentru cel de la Bucureşti cu FCSB. Am studiat foarte bine jocul celor de la FCSB, iar Dica sa stiti ca este unul dintre antrenorii foarte buni din valul tanar. Eu il respect foate mult si stiu ca nu este usor pentru el sa lucreze cu o atat de mare presiune pe umerii sai. Insa, revenind la meciul cu FCSB, vreau sa va spun ca daca ne vom apara tot jocul la Bucuresti, atunci va marturisesc inca de pe acum ca este o sinucidere totala.



Eu am discutat foarte mult in ultimele zile cu elevii mei despre acest meci si am stabilit ca trebuie sa facem presing inca din primele minute. Le-am spus baietilor ca atacam cu toata echipa, dar sunt momente in care in mod sigur trebuie sa ne si aparam cu toata echipa. Insa vom incerca sa ii surprindem pe cei de la FCSB cu presing inca din primele minute. Trebuie sa avem si un joc bun de pase, deoarece nu trebuie sa ne lasam adversarii sa isi faca jocul obisnuit. Cum am jucat la Cluj asa vom juca si la Bucuresti. Nu vom face nici o diferenta intre adversari" , a declarat Flavius Stoican, conform Fanatik.

FCSB - Iasi este duminica la 20:45. Partida se va juca pe Arena Nationala. In sezonul regulat, pe Arena, moldovenii au terminat la egalitate, scor 1-1.