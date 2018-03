Stancioiu, FARA REPLICA! Reusita senzationala a lui Panait in meciul cu FCSB! VIDEO

Concordia Chiajna a castigat amicalul cu FCSB de azi, 2-1.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

Fara o mare parte din vedetele echipei, FCSB a pierdut amicalul de la Chiajna. Alibec a marcat, insa Stancioiu a fost invins de doua ori. Panait a reusit sa marcheze cu un sut fabulos, de la 20 de metri, direct sub transversala portii aparate de Stancioiu. Portarul in varsta de 37 de ani a devenit a treia optiune dupa venirea lui Balgradean in aceasta iarna si promovarea tanarului Vlad.

Albu egalase cu o lovitura de cap in minutul 45. VEZI AICI GOLUL MARCAT DE ALIBEC