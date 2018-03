Cu Alibec la PSIHOLOG: "Totul se transforma intr-o zbatere fara rezultat!" Deciziile care l-au pus la PAMANT pe atacantul FCSB

Denis Alibec a fost analizat de un presedintele Asociatiei pentru Psihologia Sportului.

Presiunea uriasa pusa de patron si media l-au doborat pe Alibec, sustine un psiholog ce a lucrat cu CSM Bucuresti, Viitorul, Dinamo si Voluntari.



"Clauza de reziliere de zeci de milioane de euro mediatizata de patron si investirea cu rolul de capitan, in loc sa-l responsabilizeze, au avut rolul de a-l destabiliza si mai mult, resimtindu-le ca o presiune suplimentara. In momentul de fata se confrunta cu o presiune enorma, impusa atat din punct de vedere sportiv, dar mai ales sub aspect mediatic. Cu cat se accentueaza mai mult lipsa realizarilor sportive, cu atat presiunea va fi mai mare, isi va pierde placerea si bucuria jocului. Totul se va transforma intr-o zbatere, fara rezultat", sustine psihologul Andreas Hniatiuc pe blogul lui Ion Alexandru, comentator PROTV.

