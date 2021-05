"Ma asteptam sa fie om de baza la FCSB! A fost cel mai bun jucator!" Darius Olaru, laudat de un veteran din Liga 1

Razvan Plesca il lauda pe Darius Olaru, fostul sau coechipier.

Ajuns la 38 de ani, Razvan Plesca a anuntat ca se va retrage la finalul acestui sezon. Portarul evolueaza din 2010 la Gaz Metan Medias, echipa pentru care a jucat 254 de meciuri in Liga 1.

La Gaz Metan a fost coechiper cu Darius Olaru, inainte ca acesta sa se transfere la FCSB. Plesca nu este surprins ca tanarul fotbalist a ajuns om de baza in echipa patronata de Gigi Becali si spune ca Olaru era un jucator valoros de cand evolua pentru medieseni.

"Unii jucatori au fost lasati sa plece la FCSB pentru ca s-au platit niste sume de transfer in schimbul lor. Pentru mine, la 36 de ani cat aveam atunci, era clar ca nu o sa plateasca nimeni. Jucatorii care au plecat de la noi au devenit oameni de baza la cluburi importante, ceea ce ma bucura, inseamna ca s-a lucrat bine la Medias.

Ma asteptam sa se impuna la FCSB si sa devina om de baza (n.r.- Darius Olaru). De cand l-am vazut prima data in vestiarul nostru la Mediaș, am știut ca va ajunge un jucator important. Practic, se vedea cresterea lui in fiecare zi. Ajunsese sa fie om de baza la noi in echipa chiar si daca nu ar fi fost regula U21.

Anul trecut, cand ne-am calificat in playoff, el a avut o contribuție importanta, a fost cel mai bun jucator al nostru", a dezvaluit Razvan Plesca pentru DigiSport.

Portarul a mai evoluat pentru FC National, Poli Iasi si FC Botosani de-a lungul carierei.