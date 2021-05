BREAKING NEWS | Edi Iordanescu a anuntat ca va pleca de la CFR Cluj! Ce le-a spus jucatorilor dupa egalul cu FCSB

Edi Iordanescu a anuntat ca va pleca la finalul sezonului, indiferent daca CFR Cluj va castiga titlul sau nu.

CFR Cluj a egalat in ultimele minute in derby-ul cu FCSB, scor 1-1, si s-au distantat de ocupanta locului 3, Universitatea Craiova.

Totusi, desi echipa din Ardeal se claseaza pe prima pozitie in Liga I, se pare ca exista nenumeroase probleme in interiorul clubului. Potrivit DigiSport, Edi Iordanescu a avut marti o sedinta cu jucatorii in care a anuntat ca va pleca la finalul sezonului, chiar daca va castiga titlul.

"Nu mai sunteti un singur grup si pe prea multi dintre voi nu va mai vad gata de sacrificiu pe teren. Parca sunteti cu capul in alta parte si nu aveti linistea necesara. Ok, va inteleg ca oboseala este imensa, nimanui nu i-ar fi usor, si veniti dupa performante care v-au consumat. Insa nu e in regula o astfel de atitudine si nu o accept", a fost mesajul transmis de antrenor.

Edi Iordanescu a venit la CFR Cluj in 4 decembrie 2020, iar in 5 luni, tehnicianul roman a reusit sa ii readuca pe "feroviari" pe prima pozitie, totusi este nemultumit de atitudinea echipei.

"In vara s-a terminat, pentru ca daca nu plec eu, trebuie sa se schimbe prea multe. Obiceiuri, deprinderi, lucruri si chiar persoane din jur sau din echipa. Asa ca mai bine plec eu ca e mai simplu. Cu vorbarie multa si jumatati de masura eu nu merg inainte", le-a spus Iordanescu jucatorilor dupa meciul cu FCSB.

De asemenea, exista probleme financiare la CFR. Jucatorii s-au plans ca exista intarzieri salariale de aproximativ trei luni, iar prestatia fotbalistilor este afectata de acest lucru.

CFR Cluj va juca urmatorul meci joi, impotriva celor de la Academica Clinceni, de la ora 17:00.