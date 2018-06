Primaria Sectorului 1 a ajutat Rapidul cu 32 de kimono-uri! Acum vrea sa sponsorizeze juniorii Sportului Studentesc

Dan Tudorache, primarul Sectorului 1 al Capitalei, despre care se spune ca ar ajuta financiar Academia Rapid, a raspuns in scris intrebarilor Sport.ro prin intermediul Biroului de Presa al institutiei pe care o conduce.

1. PS1 a investit pana acum vreun ban (si daca da, cat) in activitatea Academiei Rapid? Este vorba de salarii pentru oficiali, jucatori si antrenori, finantarea activitatilor cu stadionul si baza de pregatire, inchirierea marcii "Rapid", plata operatiunilor administrative si juridice ale clubului, detasarea de angajati ai primariei catre club sau angajarea celor din club in structurile primariei etc...

Suntem dispusi sa ne implicam, in limitele pe care ni le permite legea, in finantarea activitatilor Clubului Rapid. Deocamdata, cei de la Club nu ne-au solicitat o asemenea finantare pentru ca au reusit sa-si acopere cheltuielile din sponsorizari. Daca, insa, vor avea nevoie, ii asigur de tot sprijinul meu, pentru ca am convingerea ca Rapid este, intr-un fel, un bun de patrimoniu national prin istoria sa si prin ceea ce reprezinta acest club pentru un segment important din societatea romaneasca.

2. Cat ar fi dispusa PS1 sa investeasca in achizitionarea definitiva a brandului Rapid?

Daca as avansa acum o suma oarecare, ar insemna sa-mi bat joc de banii cetatenilor Sectorului 1. Vom lua o decizie in acest sens numai pe baza unui audit, a unui studiu bine fundamentat care sa ne dea o valoare apropiata de realitate a brandului Rapid.

3. Daca nu a avut loc nicio implicare a PS1 in activitatea clubului de fotbal, exista vreun plan ca Academia Rapid sa fie sprijinita in viitor?

Planurile noastre de implicare tin de abordarea mai ampla a fenomenului sportiv din Sectorul 1. Avem in plan sa sprijinim financiar centrele de copii si juniori ale tuturor cluburilor sportive din sector, cat si sa investim in dezvoltarea infrastructurii sportive. De toate acestea vor beneficia si cei de la Academia Rapid.

4. Daca finantarea activitatii unui club cu pretentiile Rapidului este prea costisitoare, se poate indrepta PS1 spre alta asociatie sportiva, precum Sportul Studentesc, RC Grivita, CSS 1 Pajura sau alte cluburi care isi desfasoara activitatea pe raza sectorului dumneavoastra?

Asa cum v-am spus, avem in plan o implicare financiara a Primariei Sectorului 1 la toate cluburile sportive din sector, indiferent de disciplina, la nivelul centrelor de copii si juniori si a infrastructurii sportive. Pentru ca ati mentionat Sportul Studentesc, va pot spune ca urmeaza sa fie adoptat in Consiliu Local, dupa obtinerea imputernicirii exprese din partea Consiliul General al Municipiului Bucuresti, a unui proiect de hotarare prin care se solicita suport financiar pentru organizarea unor activitati pentru copii, cu prilejul Centenarului Clubului (n.r. - Sportul Studentesc s-a infiintat in 1916, dar pe perioada primului Razboi Mondial nu a functionat, reluandu-si activitatea in 1919, dupa terminarea ostilitatilor).

5. Din moment ce legea permite primariilor sa aloce pana la 5% din bugetul anual pentru activitati sportive, puteti sa ne spuneti ce sume ati alocat pana acum pentru sport si catre ce cluburi s-au dus sau investitii s-au facut?

In cursul acestui an, prin Centrul Cultural al Sectorului 1, am alocat catre Asociatia Club Sportiv Karate Rapid echipamente sportive, reprezentand 32 de bucati Kimono-uri tip karate Champion k460 (kata) de concurs pentru copiii participanti la competitiile sportive, in valoare de 16.090 lei.

6. Care mai este situatia Bazei "Ciresarii" si Bazei "ProRapid", pe care doreati sa le primiti in administrare?

Imobilul Bazei Sportive "Ciresarii" - constructii si teren aferent - se afla in administrarea Ministerului Educatiei Nationale, prin Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si prin Consiliul de Administratie al Clubului Copiilor Sector 1. Am facut nenumarate demersuri pe langa ministerul de resort pentru a ne ceda in administrare Baza Sportiva "Ciresarii", in vederea modernizarii. Am transmis Ministerului Educatiei, in acest scop, un proiect de hotarare de Guvern pentru a fi analizat si pentru a se decide in privinta uneia dintre urmatoarele variante propuse:

- Ministerul Educatiei Nationale va transmite dreptul de administrare Consiliului Local Sector 1, care va asigura in totalitate cheltuielile pentru modernizarea bazei sportive, terenul apartinand domeniului public al statului.

- Terenul va fi transmis in domeniul public al Municipiului Bucuresti, iar dreptul de administrare va apartine fie Consiliului General al Municipiului Bucuresti, fie Consiliului Local Sector 1.

Noi ne-am asumat fata de Ministerul Educatiei Nationale ca, dupa primirea in administrare a Bazei Sportive "Ciresarii", sa demaram un amplu proiect de reabilitare cu termene precise, astfel incat aceasta sa redevina un punct de atractie pentru iubitorii sportului din Sectorul 1 si nu numai.

In ceea ce priveste Baza Sportiva "ProRapid", aceasta se afla in administrarea Ministerului de Finante. Noi ne-am dori sa preluam aceasta baza sportiva pentru a o reabilita si a o reintroduce in circuitul sportiv.

7. Comitetul Olimpic si Sportiv Roman si Primaria Sectorului 1 au semnat, in 2017, un parteneriat pentru dezvoltarea infrastructurii olimpice din sector. Ce presupune acesta si cum s-a transpus in realitatea din teren pana in acest moment?

Am incheiat, anul trecut, un parteneriat cu Comitetul Olimpic si Sportiv Roman (COSR) pentru dezvoltarea infrastructurii sportive. Astfel, vom finanta, printre altele, de la bugetul local al Sectorului 1 lucrarile de reparatii la bazinul de inot "Tolea Grintescu" (cea mai veche baza sportiva acoperita din tara) si la cladirea aferenta Salii de Scrima "Ana Pascu" (fosta Floreasca). In plus, la Colegiul Tehnic Media va fi creat primul Centru National Olimpic de Pregatire a Juniorilor pentru sporturile de echipa si va fi modernizata Sala "Lucian Grigorescu" din cadrul Complexului Sportiv Floreasca.

8. Domnul primar Dan Tudorache a facut inot de performanta. Era mai usor sa finanteze si sa dezvolte acest sport pe raza Sectorului 1, decat sa se implice in fotbal, unde cheltuielile sunt mai mari si exista diverse interese care pot sabota activitatea unui om de buna credinta?

Ca primar, sunt obligat sa tin cont de interesul public pentru un fenomen sportiv sau altul si nu de ceea ce mi-as dori eu. Primaria Sectorului 1 reprezinta cea mai bogata comunitate din Romania si, pe acest temei, chiar avem posibilitatea de a ne implica si de a sprijini, intr-o forma sau alta, toate activitatile sportive din sector.



Autor: Gabriel Chirea