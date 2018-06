Final pentru Pancu! Idolul rapidistilor spera sa se retraga cu o promovare, dar nu va mai juca din cauza unui "accident casnic"

Ajuns la 41 de ani, Daniel Pancu spera sa joace ultimul meci pentru Rapid in barajul de promovare in liga a treia. El a suferit insa un accident casnic si nu va mai putea evolua.

Daniel Pancu a lipsit si de la meciul castigat de rapidisti in fata Stelei Armatei, ieri seara, in Stefan cel Mare, cu 3-1. Atacantul a ajuns la spital, dupa ce a suferit un accident casnic.

Pancu s-a ales cu un tendon sectionat si va purta o atela timp de 3 saptamani, urmand sa rateze astfel dubla cu FC Singureni, pentru promovarea in liga a treia.

"Imi pare rau ca nu am putut fi in teren alaturi de baieti. Ii felicit pentru tot ceea ce au facut ieri, dar si pe durata sezonului. Au reusit o performanta mare, insa cel mai important lucru este ca au facut atatia rapidisti fericiti. Eu, din pacate, am suferit un accident casnic, in urma caruia mi-am taiat un tendon de la mana dreapta si va trebui as port o atela timp de trei saptamani, asa ca voi rata ultimele meciuri ale sezonului. Chiar daca nu voi fi in teren, voi fi alaturi de voi la meciurile de baraj si sunt sigur ca vom sarbatori obiectivul atat de mult dorit, promovarea. Hai, Rapid!", a spus Daniel Pancu.