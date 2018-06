Cum a reactionat Duckadam dupa ce Steaua Armatei a pierdut TOTUL in fata Rapidului in acest sezon: "Daca tot ai vrut Steaua inapoi si ai primit-o..."

Academia Rapid a facut eventul pe Bucuresti. Giulestenii, condusi de Niculae si Maftei, au castigat si faza pe capitala a Cupei Romaniei, iar in sezonul urmator vor juca in turul 1 al fazei nationale.

Rapidistii au invins pentru a treia oara la rand CSA Steaua. Aseara, ei s-au impus in Stefan cel Mare cu scorul de 3-1, gratie golurilor marcate de Vlada, de doua ori, si Niculae.

La finalul partidei, Helmuth Duckadam, fostul mare portar al Stelei care cucerea Cupa Campionilor Europeni in 1986, a vorbit despre acest subiect.

Duckadam, unul dintre fostii mari stelisti care au ramas alaturi de FCSB, a spus ca cei de la CSA "au inregistrat un mare esec", dar si ca "daca tot au vrut emblema Armatei inapoi, aceasta ii obliga sa faca performanta".

"Este un esec, pentru ca au declarat ca vor promova in fiecare an, pana se termina stadionul. Este un esec! Stema te obliga! Daca tot ai vrut-o inapoi si ai primit-o, emblema Armatei te obliga. Nu ai cum sa joci la infinit in liga a patra si a treia. Nu le-as vedea pe Bayern Munchen, Real Madrid sau mai stiu eu pe cine in liga a patra. Ma asteptam sa fie un meci disputat, m-am gandit ca este o chestiune de orgoliu, dupa ce ai pierdut sansa de a merge la barajul pentru liga a treia", a spus Duckadam.